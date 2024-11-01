Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven dan Olla Ramlan Bertemu, Netizen Mencibir

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |06:48 WIB
Paula Verhoeven dan Olla Ramlan Bertemu, Netizen Mencibir
Paula Verhoeven dan Olla Ramlan Bertemu, Netizen Mencibir (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA Paula Verhoeven baru-baru ini bertemu dengan Olla Ramlan dalam sebuah acara, dan momen ini menarik perhatian netizen. Olla memang tengah ramai dibicarakan seiring proses perceraian antara Baim Wong dan Paula. 

Diketahui, Baim Wong sering mencurahkan isi hatinya pada Olla, bahkan dalam sebuah program acara, Olla sempat menanyakan apakah Baim menyayangi dirinya atau tidak. Baim mengaku bahwa ia sangat menyayangi Olla dan menyebut bahwa Olla mengetahui banyak tentang dirinya.

Paula Verhoeven dan Olla Ramlan Bertemu, Netizen Meradang
Paula Verhoeven dan Olla Ramlan Bertemu, Netizen Meradang

Saat pertemuan dengan Olla, sikap Paula yang terlihat santai dan tidak terpengaruh oleh gosip yang beredar, menuai pujian. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok miliknya, @paulaverhoeven, Paula terlihat menyapa Olla lebih dulu. Mereka berpelukan, saling mencium pipi kanan-kiri, dan berbincang akrab.

Tak pelak, momen ini langsung menuai berbagai komentar dari netizen. Beberapa di antaranya menyindir Olla Ramlan atas kedekatannya dengan Baim Wong.

"Olla Ramlan, muka satu aja nggak terawat apalagi muka dua," sindir akun @caq***.

"Kak Pau ketemu Olla Ramlan tuh, Kakak Pau-nya nggak terprovokasi sama komentar netizen tentang Olla… mantap!" tulis @ak***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement