JAKARTA – Paula Verhoeven baru-baru ini bertemu dengan Olla Ramlan dalam sebuah acara, dan momen ini menarik perhatian netizen. Olla memang tengah ramai dibicarakan seiring proses perceraian antara Baim Wong dan Paula.

Diketahui, Baim Wong sering mencurahkan isi hatinya pada Olla, bahkan dalam sebuah program acara, Olla sempat menanyakan apakah Baim menyayangi dirinya atau tidak. Baim mengaku bahwa ia sangat menyayangi Olla dan menyebut bahwa Olla mengetahui banyak tentang dirinya.

Paula Verhoeven dan Olla Ramlan Bertemu, Netizen Meradang

Saat pertemuan dengan Olla, sikap Paula yang terlihat santai dan tidak terpengaruh oleh gosip yang beredar, menuai pujian. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok miliknya, @paulaverhoeven, Paula terlihat menyapa Olla lebih dulu. Mereka berpelukan, saling mencium pipi kanan-kiri, dan berbincang akrab.

Tak pelak, momen ini langsung menuai berbagai komentar dari netizen. Beberapa di antaranya menyindir Olla Ramlan atas kedekatannya dengan Baim Wong.

"Olla Ramlan, muka satu aja nggak terawat apalagi muka dua," sindir akun @caq***.

"Kak Pau ketemu Olla Ramlan tuh, Kakak Pau-nya nggak terprovokasi sama komentar netizen tentang Olla… mantap!" tulis @ak***.