HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isu Batasi Paula Verhoeven Bertemu Anak, Baim Wong: Kesannya Saya Jahat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:40 WIB
JAKARTA - Baim Wong merasa tersudut karena dituduh membatasi Paula Verhoeven bertemu dengan kedua anak mereka di tengah proses perceraiannya. Baim menegaskan dirinya tidak pernah melarang Paula untuk bertemu dengan mereka.

Menurut Baim, ia selalu memberikan kebebasan penuh bagi Paula untuk bertemu anak-anak kapan saja.

"Iya, (merasa tersudut), karena orang yang enggak tahu malah jadinya kita kelihatan seperti orang jahat," kata Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Selama ini, Baim bahkan membiarkan pintu rumahnya terbuka 24 jam bagi Paula yang ingin bertemu anak-anak. 

"Untung tadi saya sudah bicara dengan kalian (media). Kan sekarang terbukti tuh (soal tuduhan membatasi anak)."

Baim juga menegaskan hubungannya dengan anak-anak dan Paula tetap baik-baik saja. Ia menambahkan, kapan pun Paula ingin datang, ia tidak pernah melarangnya, apalagi menghalangi anak-anaknya untuk bertemu ibu mereka.

"Pokoknya saya dan anak-anak baik-baik saja. Paula mau datang kapan pun, kalau anak-anak mau sama Paula, enggak pernah saya larang," jelasnya.

 

