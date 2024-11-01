Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami

Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami (Foto: IG Kim)

JAKARTA - Kimberly Ryder mengakui bahwa ia menerapkan pola asuh tegas kepada anak-anaknya. Namun, aktris 31 tahun ini punya alasan tersendiri untuk sikapnya tersebut, yang menurutnya dipengaruhi oleh situasi dalam rumah tangganya bersama suaminya, Edward Akbar.

Kimberly mengungkapkan bahwa Edward jarang membantunya dalam urusan rumah tangga, yang membuatnya sering merasa kelelahan. Akibatnya, ia terkadang meluapkan emosinya kepada anak-anak.

Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami

“Aku nggak mau menormalisasi ini, tapi pasti ada ibu-ibu yang pernah merasa capek banget, ditambah lagi stres karena suami,” ujar Kimberly Ryder saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, Kimberly mengaku situasi makin sulit karena ia tidak menerima nafkah dari suaminya. Hal ini semakin memengaruhi kondisi psikologisnya dalam merawat anak-anak mereka.

"Dengan keadaan nggak diberi nafkah atau kurang dibantu di rumah, akhirnya kadang emosi jadi lepas ke anak. Anak sudah diingatkan dengan baik, tapi kalau tetap nggak nurut, aku bisa kelepasan," jelasnya.