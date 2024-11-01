Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |08:06 WIB
Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami
Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami (Foto: IG Kim)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder mengakui bahwa ia menerapkan pola asuh tegas kepada anak-anaknya. Namun, aktris 31 tahun ini punya alasan tersendiri untuk sikapnya tersebut, yang menurutnya dipengaruhi oleh situasi dalam rumah tangganya bersama suaminya, Edward Akbar.

Kimberly mengungkapkan bahwa Edward jarang membantunya dalam urusan rumah tangga, yang membuatnya sering merasa kelelahan. Akibatnya, ia terkadang meluapkan emosinya kepada anak-anak.

Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami
Alasan Kimberly Ryder Tegas kepada Anak, Lelah Urus Rumah Sendiri dan Tak Dapat Dukungan dari Suami

“Aku nggak mau menormalisasi ini, tapi pasti ada ibu-ibu yang pernah merasa capek banget, ditambah lagi stres karena suami,” ujar Kimberly Ryder saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, Kimberly mengaku situasi makin sulit karena ia tidak menerima nafkah dari suaminya. Hal ini semakin memengaruhi kondisi psikologisnya dalam merawat anak-anak mereka.

"Dengan keadaan nggak diberi nafkah atau kurang dibantu di rumah, akhirnya kadang emosi jadi lepas ke anak. Anak sudah diingatkan dengan baik, tapi kalau tetap nggak nurut, aku bisa kelepasan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159333/steffi_zamora-VBCe_large.jpg
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158581/kimberly_ryder-yOoh_large.jpg
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155109/kimberly_ryder-oFCn_large.jpg
Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142915/kimberley_ryder-J7KD_large.JPG
Kimberly Rdyer Batal Berangkat Haji Tahun Ini: Agak Stres, Mungkin Belum Dipanggil Allah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142671/kimberly_ryder-vwOY_large.jpg
Kimberly Ryder Akui Dekat dengan Baim Wong: Lagi Ada Proyek Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142086/kimberly_ryder-KUM4_large.jpg
Biodata dan Agama Kimberly Ryder yang Kini Dijodohkan dengan Baim Wong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement