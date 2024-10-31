Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan

JAKARTA - Kimberly Ryder tidak membantah tuduhan Edward Akbar yang menyebut dirinya bersikap kasar kepada anak-anak mereka. Dia juga membenarkan video yang diunggah sang suami ke Instagram.

Dalam video itu, Kimberly terlihat sedang memarahi anaknya. Namun dia menegaskan, apa yang dilakukannya dalam video itu adalah sebuah upaya untuk mendisiplinkan kedua anaknya.

“Aku itu memang keras sama anak. Lebih ke tegas sih sebenarnya untuk mendisiplinkan mereka. Kalau misalnya aku merasa itu terlalu berlebihan, aku akan minta maaf,” ujarnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kimberly Ryder menambahkan, sikap kerasnya acapkali dipicu tindakan Edward Akbar yang tidak menjalankan perannya sebagai suami dan ayah, terutama dalam hal nafkah dan urusan domestik rumah tangga.

“Karena ketiadaan dukungan ini, akhirnya kelepasan sama anak. Terkadang sebagai ibu saya bilangin anak baik-baik. Tapi terkadang mereka enggak dengar karena masih anak-anak. Jadi sebagai ibu, aku kelepasan,” tuturnya.