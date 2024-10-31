Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |22:30 WIB
Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan
Kimberly Ryder Benarkan Tuduhan Edward Akbar Soal Kasar pada Anak: Aku Kelepasan
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder tidak membantah tuduhan Edward Akbar yang menyebut dirinya bersikap kasar kepada anak-anak mereka. Dia juga membenarkan video yang diunggah sang suami ke Instagram.

Dalam video itu, Kimberly terlihat sedang memarahi anaknya. Namun dia menegaskan, apa yang dilakukannya dalam video itu adalah sebuah upaya untuk mendisiplinkan kedua anaknya.

“Aku itu memang keras sama anak. Lebih ke tegas sih sebenarnya untuk mendisiplinkan mereka. Kalau misalnya aku merasa itu terlalu berlebihan, aku akan minta maaf,” ujarnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 

Kimberly Ryder menambahkan, sikap kerasnya acapkali dipicu tindakan Edward Akbar yang tidak menjalankan perannya sebagai suami dan ayah, terutama dalam hal nafkah dan urusan domestik rumah tangga.

“Karena ketiadaan dukungan ini, akhirnya kelepasan sama anak. Terkadang sebagai ibu saya bilangin anak baik-baik. Tapi terkadang mereka enggak dengar karena masih anak-anak. Jadi sebagai ibu, aku kelepasan,” tuturnya.

Koki-Koki Cilik2 Jadi Pengalaman Baru Kimberly Ryder Syuting Film Anak-Anak
Kimberly Ryder benarkan tuduhan Edward Akbar soal kasar pada anak. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/33/3150741/edward_akbar-kC6L_large.jpg
Edward Akbar Akan Diperiksa Terkait Dugaan Penggelapan Mobil Milik Kimberly Ryder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090878/kimberly_ryder_dan_edward_akbar_resmi_cerai-m5gE_large.jpg
Kimberly Ryder Resmi Bercerai dari Edward Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081046/edward_akbar-ekt5_large.jpg
Bantah Menyekap Kimberly Ryder, Edward Akbar: Saya yang Diselamatkan Pihak Berwajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/33/3075674/edward_akbar-swQl_large.jpg
Edward Akbar Bantah Tuduhan Sekap Kimberly Ryder dan Anak-Anak: Kebohongan Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/33/3070372/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-ek3n_large.jpg
Mertua Bongkar Kelakuan Edward Akbar, Nafkah Rp2 Juta per Bulan hingga Isu KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement