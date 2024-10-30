Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Follow Me, Vlogger dan Permainan yang Mematikan

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |20:03 WIB
Sinopsis Film Follow Me, Vlogger dan Permainan yang Mematikan
Sinopsis Film Follow Me, Vlogger dan Permainan yang Mematikan (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Follow Me akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Follow Me adalah film petualangan horor yang ditulis sekaligus di sutradarai oleh Will Wernick. Film rilisan tahun 2020 ini mengisahkan seorang vlogger yang berusaha melarikan diri dari permainan mematikan.

Follow Me dibintangi oleh Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker, Ronen Rubinstein, Pasha D. Lychnikoff, George Janko, dan Siya. Berdasarkan ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 38% dari 13 ulasan, dengan peringkat rata -  rata 4,7/10.

Sinopsis Film Follow Me
Sinopsis Film Follow Me

Sinopsis Film Follow Me

Cole Turner (Keegan Allen) merupakan seorang vlogger yang sering melakukan live streaming dan memiliki banyak pengikut di channel YouTubenya.

Channel YouTube yang bernama “Escape From Reality” tersebut berulang tahun ke-10 tahun, sehingga Cole berencana merayakan di Moskow, Rusia. Tak sendiri, ia ditemani oleh pacarnya, Erin, dan ketiga sahabatnya, Dash, Sam, Thomas. 

Kepergian mereka berawal dari ide Dash, ia mengaku memiliki seorang teman bernama Alexei, seorang jutawan kaya raya sekaligus fans Cole dari Rusia.

Alexei menawarkan mereka ke sebuah tempat bernama Escape Room. Cole yang terobsesi mempunyai banyak pengikut melalui konten ekstrem pun setuju untuk membuat konten spesial ulang tahun di sana.

Sesampainya di Rusia, mereka akhirnya tiba di Escape Room. Mereka berlima pun masuk ke  sebuah ruangan gelap dengan mata tertutup.

Saat permainan dimulai, mereka pun dihadapkan oleh berbagai rintangan dan jebakan mematikan yang dirancang oleh Alexei beserta timnya.

 

