Tengah Proses Cerai dengan Baim Wong, Paula Verhoeven Rindu Tidur Bareng Anak-anak Lagi

JAKARTA - Paula Verhoeven dan Baim Wong tengah dalam proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah dua kali menempuh proses mediasi pada Senin dan Selasa, 28-29 Oktober 2024 dan dinyatakan gagal, proses perceraian mereka pun berlanjut, pada hari ini, Rabu (30/10/2024).

Paula Verhoeven memang sudah tidak tinggal bersama Baim Wong begitu juga dengan kedua anaknya. Diketahui kedua anaknya tinggal bersama Baim Wong.

Tak heran jika Paula Verhoeven mengaku sangat merindukan bisa tidur lagi bersama anak-anaknya. Hal itu terungkap saat Paula membagikan rekaman suara percakapannya dengan anak keduanya, Kenzo sebelum tidur.

Awalnya, Paula Verhoeven mengajak Kenzo bercerita soal rasa es krim kesukaannya. Lalu Kenzo meminta sang ibu untuk menceritakan kisah seorang nabi, tapi sebelum itu Paula mengajak anaknya untuk berdoa sebelum tidur lebih dulu.

"Ayo kita berdoa dulu, gimana berdoanya," ujar Paula Verhoeven, dikutip dari Instagram story @paula_verhoeven, Rabu (30/10/2024).

Perempuan kelahiran Semarang itu mengaku rindu dan berharap bisa tidur bersama lagi dengan kedua anaknya.

"Bobo sama mama lagi ya nak, love you," tulis Paula Verhoeven.