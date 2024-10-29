Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikhlas Cerai dari Paula Verhoeven, Baim Wong: Biarkan Berpisah dengan Tenang

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |17:28 WIB
JAKARTA - Baim Wong telah mantap untuk melanjutkan proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven. Diketahui mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (29/10/2024) tidak mencapai kesepakatan.

Usai mediasi, Baim memberikan pernyataan kepada wartawan, sementara Paula memilih untuk tidak hadir pada sesi mediasi kali ini.

Baim menjelaskan bahwa meskipun rumah tangga mereka sedang dilanda masalah, hubungannya dengan Paula tetap berjalan baik demi kepentingan anak-anak. Mereka berdua berkomitmen untuk menjaga hubungan yang sehat bagi kedua buah hati mereka.

"Yang perlu kalian tahu, hubungan saya dan Paula dengan anak-anak baik-baik saja, tidak ada masalah. Siapa pun yang ingin bertemu anak-anak, kapan pun, boleh saja," ungkap Baim Wong di PA Jaksel.

Mengenai bantahan Paula terkait isu orang ketiga, Baim enggan berdebat di luar pengadilan, namun ia berjanji akan memberikan bukti kuat saat sidang di depan majelis hakim.

"Kalau pihak sana nanti minta bukti, akan saya keluarkan semuanya di persidangan. Jadi tidak ada yang perlu dijawab di sini," jelasnya.

 

