Ngotot Cerai, Baim Wong Ungkap Perselingkuhan Paula Verhoeven

JAKARTA - Baim Wong telah memutuskan untuk melanjutkan sidang perceraiannya dengan Paula Verhoeven ke tahap pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa upaya damai keduanya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024, resmi gagal.

Baim memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai keputusannya untuk bercerai dari Paula. Ia hanya meminta doa terbaik agar proses persidangan ini berjalan lancar.

"Saya nggak mau jawab banyak karena takut salah. Jadi, tolong doakan saja. Kadang-kadang, apa yang saya lakukan serba salah, ngomong salah, nggak ngomong salah. Semuanya serba salah," ucap Baim Wong di PA Jakarta Selatan.

Ketika diminta tanggapan terkait bantahan Paula soal isu perselingkuhan, Baim mengatakan bahwa ia siap untuk menunjukkan bukti kuat di hadapan hakim jika memang diperlukan.