Paula Verhoeven Datang Berkunjung, Baim Wong: Mohon Doa, Semoga Damai

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:46 WIB
JAKARTA - Setelah menjalani mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 28 Oktober, Paula Verhoeven dikabarkan mengunjungi kantor Baim Wong di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

Baim Wong membenarkan kabar ini saat dirinya kembali hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mediasi lanjutan.

"Paula sempat datang ke kantor untuk bermain bersama anak-anak. Tapi saya tidak unggah apa-apa, takut menimbulkan salah paham," ujar Baim kepada wartawan.

Paula datang untuk bertemu anak-anak mereka yang berada di kantor Baim. Namun, Baim tidak menjelaskan apakah ada percakapan khusus atau tidak saat mereka bertemu.

"Bebas saja, kapan pun anak-anak ingin bersama ibunya, mereka bisa bertemu kapan saja," ungkapnya.

Baim juga mengungkapkan harapannya untuk mencapai perdamaian dengan Paula melalui mediasi. Namun, ia belum bisa memastikan hasil akhirnya karena proses mediasi masih berlangsung.

"Doakan saja. Dari awal saya berharap damai, semuanya demi keluarga. Keputusan akhir nanti kita lihat. Sejak awal saya memang tidak menginginkan masalah ini," ujarnya.

Diketahui, Baim Wong mengajukan permohonan talak cerai melalui e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024, untuk mengakhiri pernikahannya dengan Paula Verhoeven. Dalam gugatan tersebut, Baim meminta cerai sekaligus hak asuh anak.

 

