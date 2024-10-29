Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya

JAKARTA - Selebgram Cut Intan Nabila ternyata pernah mengunjungi suaminya, Armor Toreador, di tahanan Polres Metro Bogor setelah sang suami terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam kesempatan tersebut, Cut Intan mengajak anak-anaknya agar mereka bisa bertemu sang ayah.

"Pernah sekali jenguk Armor, iya sama anak-anak," ujar Cut Intan Nabila di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya

Kunjungan Cut Intan lebih bertujuan untuk memenuhi keinginan anak-anak yang merindukan ayah mereka. Ia sendiri mengaku tidak banyak berbicara dengan Armor saat itu.

"Saya nggak fokus ngobrol sama dia, yang penting anak-anak bisa mengungkapkan kangen mereka," ungkapnya.

Ana Sofa Yuking, kuasa hukum Cut Intan, menambahkan bahwa hingga kini Armor belum menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Cut Intan.

"Soal permintaan maaf itu kan preferensi masing-masing. Tapi yang pasti sampai hari ini, Armor belum pernah meminta maaf secara pribadi kepada Intan. Kemarin, Intan hanya membawa anak-anak untuk bertemu dengan ayah mereka," jelas Ana.

Di sisi lain, Cut Intan mengakui bahwa dirinya masih trauma dengan kejadian yang dialaminya. Meski begitu, ia berusaha untuk tidak terlalu larut dalam ketakutan dan memilih fokus pada kehidupannya.

"Trauma masih ada, tapi saya nggak mau berlebihan. Fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak," ucapnya.