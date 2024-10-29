Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |15:15 WIB
Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya
Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya (Foto: IG Cut Intan Nabila)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Cut Intan Nabila ternyata pernah mengunjungi suaminya, Armor Toreador, di tahanan Polres Metro Bogor setelah sang suami terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam kesempatan tersebut, Cut Intan mengajak anak-anaknya agar mereka bisa bertemu sang ayah.

"Pernah sekali jenguk Armor, iya sama anak-anak," ujar Cut Intan Nabila di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya
Cut Intan Nabila Sempat Jenguk Armor Toreador di Penjara, Ini Alasannya

Kunjungan Cut Intan lebih bertujuan untuk memenuhi keinginan anak-anak yang merindukan ayah mereka. Ia sendiri mengaku tidak banyak berbicara dengan Armor saat itu.

"Saya nggak fokus ngobrol sama dia, yang penting anak-anak bisa mengungkapkan kangen mereka," ungkapnya.

Ana Sofa Yuking, kuasa hukum Cut Intan, menambahkan bahwa hingga kini Armor belum menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Cut Intan.

"Soal permintaan maaf itu kan preferensi masing-masing. Tapi yang pasti sampai hari ini, Armor belum pernah meminta maaf secara pribadi kepada Intan. Kemarin, Intan hanya membawa anak-anak untuk bertemu dengan ayah mereka," jelas Ana.

Di sisi lain, Cut Intan mengakui bahwa dirinya masih trauma dengan kejadian yang dialaminya. Meski begitu, ia berusaha untuk tidak terlalu larut dalam ketakutan dan memilih fokus pada kehidupannya.

"Trauma masih ada, tapi saya nggak mau berlebihan. Fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan anak-anak," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127619/armor_toreador-thUf_large.jpg
Armor Toreador Benarkan Ajukan Banding dalam Kasus KDRT, Bagaimana Perceraian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127585/cut_intan_nabila-XPj3_large.jpg
Cut Intan Nabila Kecewa Armor Toreador Ajukan Banding Cerai: Aku Ikhlas tapi Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125889/cut_intan_nabila-OS3v_large.jpg
Resmi Cerai dari Armor Toreador, Cut Intan Nabila Dapat Hak Asuh 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102758/cut_intan_nabila-gWyT_large.jpg
Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun, Pihak Cut Intan Nabila: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102506/armor_toreador-1y8Y_large.jpg
Armor Toreador Ingin Punya Hubungan Baik dengan Cut Intan Nabila setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/33/3102350/armor_toreador-PXMC_large.jpg
Armor Toreador Terima Vonis 4,5 Tahun Penjara, Pilih Tak Ajukan Banding
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement