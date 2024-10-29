Cut Intan Nabila Segera Gugat Cerai Armor Toreador, Keluarga Beri Dukungan

JAKARTA - Selebgram Cut Intan Nabila berencana menggugat cerai sang suami, Armor Toreador setelah mengalami tindak kekerasan selama pernikahannya. Rencana itu diungkapkannya saat menghadiri sidang KDRT sang suami.

“Intan sudah memikirkan dengan matang dan telah diskusi dengan keluarga. Dia sudah istikharah, jadi perceraian secepatnya akan diurus,” tutur Ana Sofa Yuking, kuasa hukum Cut Intan Nabila, di Pengadilan Negeri Bogor, pada 28 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, ibu tiga anak tersebut menegaskan, rencananya bercerai didukung penuh oleh keluarga besarnya. Mereka tak ingin, sang selebgram kembali mengalami kekerasan serupa.

“Pada dasarnya, keluarga besar sih ingin yang terbaik untuk aku. Jadi kalau memang bercerai adalah keputusan yang menghindarkan aku dari kekerasan ya lebih baik berpisah,” ujar Cut Intan menambahkan.

Meski mengungkapkan rencana bercerai, namun sang selebgram tak menampik masih memiliki hubungan yang baik dengan keluarga sang suami. Bahkan saat anaknya ulang tahun, sang mertua dan keluarga suaminya memberikan ucapan selamat.

Cut Intan Nabila Segera Gugat Cerai Armor Toreador, Keluarga Beri Dukungan. (Foto: Instagram/@cut.intannabila)

“Enggak sampai ketemu sih. Mereka hanya mengucapkan selamat saja. Awal-awal kasus KDRT ini bergulir, keluarga suami masih sempat bertemu dengan anak-anak saya,” tuturnya.

Sayang, Cut Intan Nabila belum bisa memastikan kapan gugatan cerainya itu akan didaftarkan. Dia hanya berharap, kasus KDRT dan rencana gugatan cerainya bisa berjalan baik.