Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu Tayang di Jakarta Film Week, Hanung Bramantyo Girang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |02:01 WIB
Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu Tayang di Jakarta Film Week, Hanung Bramantyo Girang
Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu Tayang di Jakarta Film Week, Hanung Bramantyo Girang (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Film terbaru Hanung Bramantyo, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu telah tayang perdana di acara Jakarta Film Week pada Sabtu (26/10/2024). Film ini dibintangi oleh Refal Hady, Rangga Natra, dan Carmela.

Film ini mengisahkan perjalanan hidup seorang penulis muda berbakat bernama Daku Ramala (diperankan oleh Refal Hady), yang harus menghadapi dua pertanyaan besar dalam hidupnya terkait soal waktu.

Pertama, kapan ia akan memulai menulis novel debutnya setelah bertahun-tahun sibuk dengan tulisan pesanan dari penerbit; dan kedua, kapan ia akan memutuskan untuk serius dalam menjalani cinta, sesuai dengan harapan ibunya.

Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu
Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu

Jika pertanyaan pertama mudah dijawab, pertanyaan kedua ternyata sulit baginya, bahkan menghambat prosesnya dalam menulis novel debutnya. Meski Daku bukan tipe pria yang kesulitan mencari pasangan, hubungan cintanya selalu berakhir tanpa kejelasan.

Kekasih pertamanya, Nadya (Nadya Arina), adalah sosok perempuan cantik, setia, dan sangat memahami dirinya. Namun, meskipun sudah lima tahun berpacaran, hubungan mereka tak kunjung menuju ke arah pernikahan. Nadya akhirnya memilih menerima perjodohan keluarganya, dan hubungan mereka pun kandas.

Tak lama kemudian, Daku bertemu dengan Anya (Carissa Perusset), seorang perempuan mandiri dan bebas. Namun, lagi-lagi hubungan ini berakhir karena Anya menginginkan keseriusan, yaitu menikah. Bagi Daku, cinta adalah perasaan suci yang tak seharusnya diikat oleh komitmen apapun.

Hanung Bramantyo tak menyangka filmnya akan ditayangkan secara spesial di festival ini. Momen ini ia manfaatkan untuk mendapatkan masukan dari penonton tentang karyanya.

“Saya tidak pernah menyangka film ini bisa masuk festival. Tapi kemarin dapat email kalau bisa tayang di JFW, senang sekali rasanya,” ungkap Hanung Bramantyo di CGV Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement