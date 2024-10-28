Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu Tayang di Jakarta Film Week, Hanung Bramantyo Girang

Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu Tayang di Jakarta Film Week, Hanung Bramantyo Girang (Foto: ist)

JAKARTA – Film terbaru Hanung Bramantyo, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu telah tayang perdana di acara Jakarta Film Week pada Sabtu (26/10/2024). Film ini dibintangi oleh Refal Hady, Rangga Natra, dan Carmela.

Film ini mengisahkan perjalanan hidup seorang penulis muda berbakat bernama Daku Ramala (diperankan oleh Refal Hady), yang harus menghadapi dua pertanyaan besar dalam hidupnya terkait soal waktu.

Pertama, kapan ia akan memulai menulis novel debutnya setelah bertahun-tahun sibuk dengan tulisan pesanan dari penerbit; dan kedua, kapan ia akan memutuskan untuk serius dalam menjalani cinta, sesuai dengan harapan ibunya.

Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu

Jika pertanyaan pertama mudah dijawab, pertanyaan kedua ternyata sulit baginya, bahkan menghambat prosesnya dalam menulis novel debutnya. Meski Daku bukan tipe pria yang kesulitan mencari pasangan, hubungan cintanya selalu berakhir tanpa kejelasan.

Kekasih pertamanya, Nadya (Nadya Arina), adalah sosok perempuan cantik, setia, dan sangat memahami dirinya. Namun, meskipun sudah lima tahun berpacaran, hubungan mereka tak kunjung menuju ke arah pernikahan. Nadya akhirnya memilih menerima perjodohan keluarganya, dan hubungan mereka pun kandas.

Tak lama kemudian, Daku bertemu dengan Anya (Carissa Perusset), seorang perempuan mandiri dan bebas. Namun, lagi-lagi hubungan ini berakhir karena Anya menginginkan keseriusan, yaitu menikah. Bagi Daku, cinta adalah perasaan suci yang tak seharusnya diikat oleh komitmen apapun.

Hanung Bramantyo tak menyangka filmnya akan ditayangkan secara spesial di festival ini. Momen ini ia manfaatkan untuk mendapatkan masukan dari penonton tentang karyanya.

“Saya tidak pernah menyangka film ini bisa masuk festival. Tapi kemarin dapat email kalau bisa tayang di JFW, senang sekali rasanya,” ungkap Hanung Bramantyo di CGV Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat.