JAKARTA - Sambut minggu pagi yang seru bersama keluarga dengan menonton serial animasi Kiko di RCTI! Pada pekan ini, Kiko akan hadir dengan tema menarik berjudul "Ghost Writer" yang sayang untuk dilewatkan.

Di episode kali ini, Poli merasa ketakutan setelah menonton film zombie yang sangat menegangkan. Melihat keadaan Poli, Lola memutuskan untuk iseng mengerjainya dengan menggunakan topeng zombie.

Sementara itu, Tingting mulai khawatir dengan sikap Patino dan segera menghubungi Kiko untuk memastikan keadaan Patino. Setibanya di lokasi, Kiko, Lola, dan Tingting dikejutkan oleh tingkah aneh Patino dan Poli yang justru membuat mereka semakin ketakutan. Apa yang akan dilakukan Kiko? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko "Ghost Writer" pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 07.00 WIB di RCTI.

Kiko tayang di dua stasiun televisi: setiap hari pukul 07.00 WIB di RCTI, dan dari Senin hingga Jumat pada pukul 06.30 WIB dan 15.00 WIB di MNCTV.

