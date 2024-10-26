Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kiko Episode Ghost Writer

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |12:13 WIB
Kiko Episode Ghost Writer
Kiko Episode Ghost Writer (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sambut minggu pagi yang seru bersama keluarga dengan menonton serial animasi Kiko di RCTI! Pada pekan ini, Kiko akan hadir dengan tema menarik berjudul "Ghost Writer" yang sayang untuk dilewatkan.

Di episode kali ini, Poli merasa ketakutan setelah menonton film zombie yang sangat menegangkan. Melihat keadaan Poli, Lola memutuskan untuk iseng mengerjainya dengan menggunakan topeng zombie. 

Sementara itu, Tingting mulai khawatir dengan sikap Patino dan segera menghubungi Kiko untuk memastikan keadaan Patino. Setibanya di lokasi, Kiko, Lola, dan Tingting dikejutkan oleh tingkah aneh Patino dan Poli yang justru membuat mereka semakin ketakutan. Apa yang akan dilakukan Kiko? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Kiko Episode Ghost Writer
Kiko Episode Ghost Writer

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko "Ghost Writer" pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 07.00 WIB di RCTI.

Kiko tayang di dua stasiun televisi: setiap hari pukul 07.00 WIB di RCTI, dan dari Senin hingga Jumat pada pukul 06.30 WIB dan 15.00 WIB di MNCTV.

Sebagai produk animasi dari MNC Animation, yang merupakan unit bisnis dari MNC Pictures dan anak usaha MNC Digital Entertainment, Kiko berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616/animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030/animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935/animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174407/animasi_kiko-bUCm_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rules Breakers, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169237/imkids_2025-yFJi_large.jpg
KIKO Hadir di IMKIDS 2025, Nikmati Aktivitas Seru Gratis di Booth MNC Animation & Games
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement