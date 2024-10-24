Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kiko Wonders Day Ajang Anak Gali Potensi Diri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |06:42 WIB
Kiko Wonders Day Ajang Anak Gali Potensi Diri
Kiko's Wonder Day. (Foto: M Fadli)
A
A
A

TANGERANG - MNC Group dan Navara Park menggelar Kiko's Wonder Day di Botanic Park, BSD, Tangerang, pada 23 Oktober 2024. Event itu digelar untuk memperkenalkan wajah baru majalah Just For Kids.

Setelah terbit selama 14 tahun, akhirnya Just For Kids berganti nama menjadi majalah Kiko. Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo optimistis majalah Kiko bisa meningkatkan minat baca anak di tengah gempuran gadget. 

Dia juga meyakini, majalah yang mengangkat karakter animasi populer Kiko itu juga bisa meningkatkan kreativitas dan kecerdasan anak-anak Indonesia karena hadir dalam dua bahasa (bilingual)

Tak hanya memperkenalkan wajah baru majalah Just For Kids, Kiko Wonders Day juga menampilkan kreativitas anak-anak SD. Kegiatan yang digelar MNC Group bersama Saint John’s School juga mempertemukan anak-anak dengan Kiko dan Lola.

Acara Kiko

“Kiko Wonders Day digelar untuk menggali potensi anak sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka tampil di depan publik. Saya bangga karena mereka berani tampil,” kata Liliana Tanoesoedibjo.

Anak-anak yang terlibat dalam Kiko Wonders Day diajak untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan menarik seperti bernyanyi, menari, hingga story telling. Event tersebut, menjadi wadah bagi anak untuk mengeksplorasi diri.

“Selain itu, kami berharap, majalah Kiko bisa menjadi teman bagi anak-anak Indonesia dalam menjelajahi dunia mereka yang penuh warna,” kata Liliana Tanoesoedibjo menambahkan

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030//animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/598/3178868//kiko_dan_lola-54TC_large.JPG
Karakter KIKO & LOLA Hadir di Indocomtech 2025, Seru Bersama MNC Animation & Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367//animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935//animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/598/3172648//meet_and_greet_kiko_dan_lola-MJ65_large.JPG
Momen Seru Meet and Greet KIKO & LOLA di JICC Senayan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/598/3171158//kiko-Vpy0_large.JPG
KIKO Season 4 Episode SPYWARE, Minggu 21 September Jam 08.00 Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement