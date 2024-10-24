Kiko Wonders Day Ajang Anak Gali Potensi Diri

TANGERANG - MNC Group dan Navara Park menggelar Kiko's Wonder Day di Botanic Park, BSD, Tangerang, pada 23 Oktober 2024. Event itu digelar untuk memperkenalkan wajah baru majalah Just For Kids.

Setelah terbit selama 14 tahun, akhirnya Just For Kids berganti nama menjadi majalah Kiko. Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo optimistis majalah Kiko bisa meningkatkan minat baca anak di tengah gempuran gadget.

Dia juga meyakini, majalah yang mengangkat karakter animasi populer Kiko itu juga bisa meningkatkan kreativitas dan kecerdasan anak-anak Indonesia karena hadir dalam dua bahasa (bilingual)

Tak hanya memperkenalkan wajah baru majalah Just For Kids, Kiko Wonders Day juga menampilkan kreativitas anak-anak SD. Kegiatan yang digelar MNC Group bersama Saint John’s School juga mempertemukan anak-anak dengan Kiko dan Lola.

“Kiko Wonders Day digelar untuk menggali potensi anak sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka tampil di depan publik. Saya bangga karena mereka berani tampil,” kata Liliana Tanoesoedibjo.

Anak-anak yang terlibat dalam Kiko Wonders Day diajak untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan menarik seperti bernyanyi, menari, hingga story telling. Event tersebut, menjadi wadah bagi anak untuk mengeksplorasi diri.

“Selain itu, kami berharap, majalah Kiko bisa menjadi teman bagi anak-anak Indonesia dalam menjelajahi dunia mereka yang penuh warna,” kata Liliana Tanoesoedibjo menambahkan

(qlh)