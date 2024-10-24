Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kiko Wonder Day 2024, Anak-Anak Bebas Berekspresi

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:52 WIB
Kiko Wonder Day 2024, Anak-Anak Bebas Berekspresi
Kiko Wonder Day 2024, Anak-Anak Bebas Berekspresi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Karakter animasi Kiko dan sahabatnya, Lola, kembali menyapa anak-anak dalam acara seru Kiko's Wonder Day 2024 yang digelar di Botanic at Nava Park pada Rabu (23/10/2024). Acara ini dihadiri oleh anak-anak dari Saint John's School, yang diajak bermain dan belajar bersama Kiko dan Lola.

Tidak hanya bertemu langsung dengan dua karakter yang selama ini mereka saksikan di televisi, anak-anak juga diberi kesempatan untuk mengasah kreativitas melalui berbagai lomba yang diadakan selama acara berlangsung.

Acara Kiko's Wonder Day juga menjadi momen peluncuran wajah baru majalah Kiko Just For Kids yang kini hadir dengan tampilan lebih segar serta konten yang menggabungkan unsur edukasi dan hiburan bagi anak-anak.

Kiko Wonders Day Ajang Anak Gali Potensi Diri
Kiko Wonder Day 2024, Anak-Anak Bebas Berekspresi

Salah satu guru yang ikut mendampingi para murid, Mrs. Lista, mengungkapkan betapa antusiasnya anak-anak dalam mengikuti lomba group performance. Mereka tampil kompak dengan tarian yang memukau, mengenakan kostum berbagai hewan yang menggemaskan, hingga akhirnya berhasil meraih juara dalam kategori tersebut.

“Kami berhasil memenangkan best group performance di acara peluncuran majalah Kiko. Bangga sekali sekolah kami bisa meraih prestasi ini,” ujar Lista setelah acara Kiko's Wonder Day di Botanic at Nava Park, BSD, Tangerang, Rabu (23/10/2024).

Lista berharap karakter Kiko yang kini hadir di majalah anak-anak dapat menjadi media edukasi sekaligus sumber inspirasi. Bersama Kiko, anak-anak di Indonesia diharapkan dapat terus aktif dan kreatif dalam mengekspresikan diri mereka melalui berbagai bidang yang mereka minati.

“Semoga Kiko bisa terus menjadi hiburan dan inspirasi bagi anak-anak, membuat mereka lebih kreatif, aktif, dan bebas berekspresi,” tutupnya.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030/animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935/animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174407/animasi_kiko-bUCm_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rules Breakers, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169237/imkids_2025-yFJi_large.jpg
KIKO Hadir di IMKIDS 2025, Nikmati Aktivitas Seru Gratis di Booth MNC Animation & Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166088/animasi_kiko-zAbC_large.jpg
Animasi KIKO dalam Episode Quirky Capsule, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement