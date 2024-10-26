Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tria Menangis Haru Melihat Kekompakan The Changcuters, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |09:45 WIB
Tria Menangis Haru Melihat Kekompakan The Changcuters, Ini Alasannya
Tria Menangis Haru Melihat Kekompakan The Changcuters, Ini Alasannya (Foto: Ist)
JAKARTA - Mohammad Tria Ramadhani, yang akrab dikenal sebagai Tria The Changcuters, kini kembali tampil sebagai vokalis di bandnya setelah insiden pingsan di panggung saat tampil di acara The Sounds Project beberapa waktu lalu. Tria bahkan sudah ikut terlibat dalam rangkaian promosi menuju konser tunggal The Changcuters yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.

Namun, penyanyi lagu Racun ini mengaku sempat terharu dan menangis melihat kekompakan anggota band lainnya—Qibil, Dipa, Erik, dan Alda—yang tetap solid selama dirinya menjalani pemulihan.

Tria Menangis Haru Melihat Kekompakan The Changcuters, Ini Alasannya
Tria Menangis Haru Melihat Kekompakan The Changcuters, Ini Alasannya

Tria bercerita bahwa ia sempat mengalami amnesia ringan, yang mengganggu ingatan jangka pendeknya pasca insiden tersebut.

“Aku terharu dan bangga banget. Iya, bahkan sampai nangis. Rasanya semua kerja keras yang kita bangun dari dulu ternyata berharga banget. Itu yang aku ingat,” ungkap Tria, dikutip dari kanal YouTube The Leonardo’s, Sabtu (26/10/2024).

