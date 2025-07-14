Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tertib Finansial, Personel The Changcuters Tiga Kali Gajian Sebulan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:19 WIB
Tertib Finansial, Personel The Changcuters Tiga Kali Gajian Sebulan
Tertib Finansial, Personel The Changcuters Tiga Kali Gajian Sebulan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA The Changcuters punya cara unik dan terstruktur dalam mengatur pembagian honor manggung mereka. Band asal Bandung yang dikenal dengan gaya musik garage rock dan penampilan seragam ini membagi gaji ke para personelnya dalam tiga tahap setiap bulan.

Hal tersebut diungkap langsung oleh sang vokalis, Qibil The Changcuters. Ia menjelaskan bahwa sistem keuangan grup mereka diatur oleh sang gitaris, Arlanda Ghazali Langitan atau yang akrab disapa Alda, yang merangkap sebagai manajer finansial.

"Blakblakan aja, Alda sebagai manajer finansial kita, dia bikin sistem gaji dibagi jadi tiga tahap," ujar Qibil dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Has Creative, dikutip Senin (14/7/2025).

Menariknya, gaji para personel The Changcuters tidak diberikan dalam satu waktu, melainkan dicicil pada tanggal 8, 18, dan 28 setiap bulannya. Ternyata, pemilihan tanggal ini juga punya makna tersendiri.

"Itu dibagi tiga tanggal, 8, 18, dan 28. Katanya angka delapan itu simbol infinity," jelas Qibil.

Qibil menambahkan bahwa sistem gaji ini mencakup beberapa komponen penting seperti gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan biaya transportasi. Meski tidak merinci besarannya, ia menegaskan bahwa metode ini sangat membantu mengatur keuangan pribadi dan rumah tangga.

"Ini gaji pokok sudah ditransfer, yang ini buat tunjangan kesehatan, satu lagi gue lupa, mungkin transport. Pokoknya tiga-tiganya udah dijelasin Alda," ujar musisi bernama lengkap Muhammad Iqbal itu.

 

