HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Istri, Tria Ungkap Outfit Manggungnya Ditentukan Qibil The Changcuters

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:23 WIB
Bukan Istri, Tria Ungkap <i>Outfit</i> Manggungnya Ditentukan Qibil The Changcuters
Tria ungkap, Qibil adalah konseptor outfit manggung The Changcuters. (Foto: Instagram/@thechangcuters)
JAKARTA - Mohammad Tria Ramadhani alias Tria ‘The Changcuters’ mengaku, ada satu momen yang membuat dirinya lebih mengutamakan pendapat rekannya Qibil ketimbang sang istri. 

Momen itu, menurutnya, menyangkut pilihan outfit-nya saat manggung bersama The Changcuters. Hal ini mengingat band asal Bandung, Jawa Barat itu dikenal memiliki penampilan retro nan nyentrik sejak debut 19 tahun silam. 

“Selama masih ada ide untuk konsep outfit, kami akan tetap konsisten berubah tampilan di setiap album,” ujar vokalis The Changcuters tersebut kepada awak media di Jakarta, pada 19 Desember 2023. 

Dalam lanjutan keterangannya, penyanyi 41 tahun itu menyebut, konsep outfit manggung The Changcuters biasanya dicetuskan oleh Qibil. Gitaris 41 tahun itu ‘bertugas’ meriset konsep outfit manggung band setiap merilis karya baru.

Tria mengaku, Qibil adalah konseptor outfit manggung The Changcuters. (Foto: MNC Portal Indonesia)

“Jadi untuk style The Changcuters memang kami putuskan sendiri secara internal. Jadi, apa yang gue dan teman-teman pakai saat ini ya itu rekomendasi Qibil. Dia yang menentukan apa yang harus kami pakai di setiap acara,” katanya lagi. 

Lalu bagaimana dengan sang istri? Tria menyebut, peran sang istri dalam karier bermusiknya lebih kepada dukungan moral. “Kalau istri, dia ikuti mensupport pekerjaan saya saja lah,” ujarnya bernada kelakar.*

(SIS)

