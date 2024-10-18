Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tria The Changcuters Ternyata Amnesia Usai Pingsan di Panggung

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |10:38 WIB
Tria The Changcuters Ternyata Amnesia Usai Pingsan di Panggung
Tria The Changcuters Ternyata Amnesia Usai Pingsan di Panggung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Vokalis The Changcuters, Mohammad Ramadhani alias Tria, akhirnya kembali tampil setelah vakum beberapa minggu akibat insiden pingsan saat manggung di festival musik The Sounds Project pada 10 Agustus 2024.

Siapa sangka, Tria sempat mengalami amnesia, gangguan ingatan sementara, setelah insiden tersebut. Bahkan, ia kesulitan mengingat momen ketika dirinya pingsan di atas panggung.

"Sebenarnya, waktu kejadian itu gue amnesia, benar-benar lupa. Jadi satu minggu sebelumnya dan sekitar dua minggu setelahnya gue nggak ingat apa-apa," ujar Tria dalam wawancara di YouTube Taulany TV, Jumat (18/10/2024).

Tria The Changcuters (Ayu Utami/Okezone)
Tria The Changcuters (Ayu Utami/Okezone)

Untuk memahami kronologi kejadian, Tria harus mengumpulkan cerita dari teman-temannya serta melihat postingan di Instagram. Ia pun sempat keliru mengira bahwa insiden pingsan tersebut terjadi di akhir penampilannya bersama The Changcuters.

"Pas gue lihat video yang lebih panjang, ternyata itu baru lagu kedua," ucapnya.

Tria mengakui tidak mengingat tanda-tanda fisik sebelum ia jatuh pingsan. Setelah mendengar cerita dari orang-orang terdekatnya, ia baru menyadari bahwa kondisinya memerlukan perhatian khusus setelah menjalani pemeriksaan kesehatan beberapa waktu sebelumnya.

"Gue nggak ingat, tapi teman-teman cerita kalau sebenarnya sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Beberapa minggu sebelumnya gue sudah cek kesehatan, dan memang ada kondisi yang harus dipantau. Kebetulan saat itu obat yang harus gue konsumsi rutin habis," ungkapnya.

 

1 2
