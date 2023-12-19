Jadi Ayah, Qibil The Changcuters Ungkap Persiapan Jelang Kelahiran Anak Pertama

JAKARTA - Muhammad Iqbal alias Qibil The Changcuters membagikan kabar bahagia. Sang istri, Qurrotu Ayun, tengah hamil anak pertama mereka.

Qibil mengungkapkan persiapan menjelang kelahiran sang bayi. Dia mengaku lebih mempersiapkan mental dan menjadi suami siaga ditengah kesibukannya sebagai musisi.

"Persiapan mungkin, lebih giat bekerja, jangan banyak mengeluh, apapun itu dijalani, bener-bener sedang membangun rumah tangga, inilah hal yang dialami teman-teman sebelum saya, oh begini," kata Qibil The Changcuters du kawasan Semanggi, Jakarta Selatan.

Qibil memanfaatkan momen itu untuk menemani sang istri 24 jam penuh. Qibil juga ingin menjadi suami siaga yang rutin mendampingi Qurrotu Ayun periksa kandungan.

"Suami siaga 24 jam nemenin, kebetulan karena nggak ada kegiatan selain manggung, kerjaan cuma dipanggung ya Alhamdulillah, kalau di rumah suami siaga," tuturnya.

