Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Ayah, Qibil The Changcuters Ungkap Persiapan Jelang Kelahiran Anak Pertama

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |22:01 WIB
Jadi Ayah, Qibil The Changcuters Ungkap Persiapan Jelang Kelahiran Anak Pertama
Qibil The Changcuters siap jadi ayah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Iqbal alias Qibil The Changcuters membagikan kabar bahagia. Sang istri, Qurrotu Ayun, tengah hamil anak pertama mereka.

Qibil mengungkapkan persiapan menjelang kelahiran sang bayi. Dia mengaku lebih mempersiapkan mental dan menjadi suami siaga ditengah kesibukannya sebagai musisi.

"Persiapan mungkin, lebih giat bekerja, jangan banyak mengeluh, apapun itu dijalani, bener-bener sedang membangun rumah tangga, inilah hal yang dialami teman-teman sebelum saya, oh begini," kata Qibil The Changcuters du kawasan Semanggi, Jakarta Selatan.

Jadi Ayah, Qibil The Changcuters Ungkap Persiapan Jelang Kelahiran Anak Pertama

Qibil memanfaatkan momen itu untuk menemani sang istri 24 jam penuh. Qibil juga ingin menjadi suami siaga yang rutin mendampingi Qurrotu Ayun periksa kandungan.

"Suami siaga 24 jam nemenin, kebetulan karena nggak ada kegiatan selain manggung, kerjaan cuma dipanggung ya Alhamdulillah, kalau di rumah suami siaga," tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/205/3155164/the_changcuters-Gito_large.jpg
Tertib Finansial, Personel The Changcuters Tiga Kali Gajian Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/33/3078989/tria_the_changcuters-GYQJ_large.jpg
Tria Menangis Haru Melihat Kekompakan The Changcuters, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/33/3016215/selamat-qibil-the-changcuters-dikaruniai-anak-pertama-P7Fej3fSqv.jpg
Selamat! Qibil The Changcuters Dikaruniai Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941950/bukan-istri-tria-ungkap-outfit-manggungnya-ditentukan-qibil-the-changcuters-y60wiFCJ9k.jpg
Bukan Istri, Tria Ungkap Outfit Manggungnya Ditentukan Qibil The Changcuters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941333/qibil-the-changcuters-rela-beli-martabak-subuh-subuh-demi-istri-yang-ngidam-r1JTtjTPL6.jpg
Qibil The Changcuters Rela Beli Martabak Subuh-Subuh Demi Istri yang Ngidam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941231/istri-qibil-the-changcuters-hamil-usia-kandungan-masuk-bulan-ke-4-7FfVdYImhy.jpg
Istri Qibil The Changcuters Hamil, Usia Kandungan Masuk Bulan ke-4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement