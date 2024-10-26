Indonesian Music Awards Kembali Digelar, Wadah Musisi Lokal untuk Lebih Dikenal

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) akan kembali hadir. Malam puncaknya yang disiarkan langsung di RCTI pada 25 November 2024.

Memasuki tahun keempat, Langit Musik dan RCTI kembali bersinergi untuk mengapresiasi insan musik Tanah Air, termasuk musisi-musisi lokal dari berbagai penjuru Indonesia.

Programming & Acquisition Director RCTI, Dini Putri, menyatakan bahwa RCTI dan Langit Musik berkomitmen untuk terus mendampingi perkembangan industri musik Indonesia yang kini semakin bergerak ke arah digital.

Indonesian Music Awards 2024

“Empat tahun lalu, mendengarkan musik secara streaming memang sudah ada, namun belum sebesar sekarang. Dulu, indikatornya masih penjualan kaset atau VCD, tapi sekarang musik bisa diakses tanpa batasan,” ujar Dini Putri dalam konferensi pers Indonesian Music Awards, Jumat (25/10/2024).

Sebagai aplikasi streaming buatan Indonesia, Langit Musik memberikan ruang bagi para musisi baru yang ingin dikenal lebih luas.

“Selain mengapresiasi, kami juga ingin merayakan karya-karya terbaik musisi Indonesia. Langit Musik adalah aplikasi buatan bangsa yang fokus pada lagu-lagu musisi lokal. Dengan jangkauan audiens RCTI yang luas, kami dapat memperkenalkan lebih banyak musisi ke masyarakat,” ujar Aris Sudewo, CEO Nuon Digital Indonesia.

Lewat IMA, Langit Musik dan RCTI memberi kesempatan bagi musisi yang mungkin belum dikenal luas agar mendapat apresiasi dan dikenal lebih banyak orang.

“Selama empat tahun berjalan, kita melihat nama-nama baru yang tadinya tidak dikenal, kini mulai dikenal masyarakat,” kata Dini.

Langit Musik bertugas menghimpun data pendengar untuk menentukan nominasi, sedangkan RCTI memastikan malam puncak IMA menjadi tontonan yang menghibur dan penuh apresiasi terhadap karya-karya musisi lokal.