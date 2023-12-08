Advertisement
MUSIK

Tiara Andini Raih Penghargaan di Indonesian Music Awards 2023, Singkirkan Wika Salim hingga Yura Yunita

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:05 WIB
Tiara Andini Raih Penghargaan di Indonesian Music Awards 2023, Singkirkan Wika Salim hingga Yura Yunita
Tiara Andini raih penghargaan di Indonesian Music Awards. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini meraih penghargaan di ajang Indonesian Music Awards 2023. Pelantun Janji Setia ini berhasil menjadi musisi pertama membawa piala penghargaan Indonesian Music Awards tahun ini.

Tiara Andini sukses memenangkan kategori Social Media of the Year di Indonesian Music Awards 2023 ini.

Dia mengalahkan sederet nominasi lainnya seperti Putri Ariyani, Wika Salim, Ghea Indrawari, hingga Yura Yunita.

“Terima kasih Indonesian Music Awards 2023,” ungkap Tiara di studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (7/12/2023).

