Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya

JAKARTA - Putri Marino merasa menyesal karena memutuskan untuk menikah muda dengan Chicco Jerikho dan segera memiliki anak.

Dalam wawancara dengan Denny Sumargo, Putri menyebut bahwa keputusan tersebut menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya, terutama karena perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya.

Saat itu, Putri sedang berada di puncak karier sebagai aktris. Namun, setelah menikah dan hamil, ia harus menghentikan sementara semua aktivitasnya di dunia seni peran.

"Titik terendah dalam hidupku mungkin adalah ketika aku menikah dan hamil. Aku sudah terbiasa bekerja, lalu tiba-tiba aku hamil dan menikah. Saat itu, aku memutuskan untuk hiatus," ungkap Putri Marino dalam perbincangan di kanal YouTube Denny Sumargo.

Saat menikah di usia 25 tahun, Putri merasa masih banyak impian yang ingin diraihnya dalam dunia akting. Terlebih, teman-temannya semakin aktif dengan merilis film-film baru.

Sebelumnya, Putri meraih kesuksesan besar melalui perannya di film Posesif yang memberinya Piala Citra FFI sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik tahun 2017.

"Aku merasa sangat tidak berdaya sebagai perempuan saat itu. Hanya di rumah, mengurus suami, dan sedang hamil. Aku ingin seperti teman-temanku, bekerja, berkarya, membuktikan kalau aku bisa menjadi aktris yang hebat. Aku iri melihat teman-temanku yang terus merilis film baru setiap bulan," tuturnya.

Putri mengakui ada ketakutan akan dilupakan oleh publik dan tersaingi oleh aktor-aktor baru selama masa rehatnya. Ia khawatir kariernya tidak akan bisa bangkit kembali setelah absen dari dunia seni peran.

"Aku takut dilupakan. Aku takut tersaingi oleh banyak orang. Aku takut nggak bisa kembali lagi," ujarnya.

Meskipun menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, Putri merasa menyesal karena membuat keputusan besar seperti menikah dan hamil tanpa mempertimbangkan secara matang. Perubahan hidup yang cepat ini membuatnya merasa tertekan.

"Mungkin karena saat itu aku sedang semangat mengejar mimpi, tiba-tiba menikah dan hamil. Biasanya hidupku datar, punya tujuan yang jelas, tapi sekarang aku kembali ke fase yang datar lagi. Kenapa aku nggak berpikir dua kali sebelum memutuskan menikah? Kenapa semuanya terjadi begitu cepat?" ungkap Putri penuh penyesalan.