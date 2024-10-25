Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |11:09 WIB
Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya
Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya (Foto: IG Putri Marino)
A
A
A

JAKARTA - Putri Marino merasa menyesal karena memutuskan untuk menikah muda dengan Chicco Jerikho dan segera memiliki anak. 

Dalam wawancara dengan Denny Sumargo, Putri menyebut bahwa keputusan tersebut menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya, terutama karena perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya.

Saat itu, Putri sedang berada di puncak karier sebagai aktris. Namun, setelah menikah dan hamil, ia harus menghentikan sementara semua aktivitasnya di dunia seni peran.

Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya
Putri Marino Menyesal Nikah Muda, Jadi Titik Terendah dalam Hidupnya

"Titik terendah dalam hidupku mungkin adalah ketika aku menikah dan hamil. Aku sudah terbiasa bekerja, lalu tiba-tiba aku hamil dan menikah. Saat itu, aku memutuskan untuk hiatus," ungkap Putri Marino dalam perbincangan di kanal YouTube Denny Sumargo.

Saat menikah di usia 25 tahun, Putri merasa masih banyak impian yang ingin diraihnya dalam dunia akting. Terlebih, teman-temannya semakin aktif dengan merilis film-film baru.

Sebelumnya, Putri meraih kesuksesan besar melalui perannya di film Posesif yang memberinya Piala Citra FFI sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik tahun 2017.

"Aku merasa sangat tidak berdaya sebagai perempuan saat itu. Hanya di rumah, mengurus suami, dan sedang hamil. Aku ingin seperti teman-temanku, bekerja, berkarya, membuktikan kalau aku bisa menjadi aktris yang hebat. Aku iri melihat teman-temanku yang terus merilis film baru setiap bulan," tuturnya.

Putri mengakui ada ketakutan akan dilupakan oleh publik dan tersaingi oleh aktor-aktor baru selama masa rehatnya. Ia khawatir kariernya tidak akan bisa bangkit kembali setelah absen dari dunia seni peran.

"Aku takut dilupakan. Aku takut tersaingi oleh banyak orang. Aku takut nggak bisa kembali lagi," ujarnya.

Meskipun menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, Putri merasa menyesal karena membuat keputusan besar seperti menikah dan hamil tanpa mempertimbangkan secara matang. Perubahan hidup yang cepat ini membuatnya merasa tertekan.

"Mungkin karena saat itu aku sedang semangat mengejar mimpi, tiba-tiba menikah dan hamil. Biasanya hidupku datar, punya tujuan yang jelas, tapi sekarang aku kembali ke fase yang datar lagi. Kenapa aku nggak berpikir dua kali sebelum memutuskan menikah? Kenapa semuanya terjadi begitu cepat?" ungkap Putri penuh penyesalan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/33/3111782/putri_marino-jL1I_large.jpg
Chicco Jerikho Rajin Unggah Kemesraan, Putri Marino: Kami Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/33/3000919/beradegan-mesra-dengan-nicholas-saputra-putri-marino-minta-izin-ke-chicco-jerikho-misFxHxlSz.jpg
Beradegan Mesra dengan Nicholas Saputra, Putri Marino Minta Izin ke Chicco Jerikho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/33/2818057/putri-marino-hadiri-cannes-film-festival-bawa-misi-ini-NQVzNat8bP.jpg
Putri Marino Hadiri Cannes Film Festival, Bawa Misi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/33/2754529/dulu-malas-putri-marino-kini-rajin-pakai-skincare-gegara-syuting-panas-panasan-fDlyT9v1p1.jpg
Dulu Malas, Putri Marino Kini Rajin Pakai Skincare Gegara Syuting Panas-panasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/33/2742798/ayahnya-meninggal-dunia-bastian-steel-beri-kekuatan-ke-adik-putri-marino-BGkDIeNlz3.jpg
Ayahnya Meninggal Dunia, Bastian Steel Beri Kekuatan ke Adik Putri Marino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/33/2742768/kabar-duka-ayah-putri-marino-meninggal-dunia-jLVhUX63yM.jpg
Kabar Duka, Ayah Putri Marino Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement