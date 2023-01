JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga artis Putri Marino dan Sitha Marino. Ayahnya, Francesco Marino, meninggal dunia pada hari ini, Senin (9/1/2022).

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh Chicco Jerikho selaku suami dari Putri Marino. Dalam unggahannya di Instagram, bintang Filosofi Kopi ini juga menyertakan tangkapan layar berisi chat dari mertuanya.

"Rest in Love Papa. Your love always around us. Ciao #FrancescoMarino," tulis Chicco pada unggahannya di Instagram.

Sementara itu, Bastian Steel yang merupakan kekasih dari Sitha Marino juga turut memberikan kekuatan usai mendengar kabar duka tersebut. Melalui akun Instagram Storynya, bintang Love for Sale 2 tersebut tampak mengunggah fotonya bersama Sitha dan memberikan semangat pada gadis 23 tahun tersebut.

"I know you strong. I love you!," ucap Bastian Steel.

Follow Berita Okezone di Google News

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti apa yang menyebabkan ayahanda Putri Marino dan Sitha Marino meninggal dunia.