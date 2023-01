JAKARTA - Putri Marino datang dengan kabar duka. Sang ayah, Francesco Marino meninggal dunia pada Senin (9/1/2023).

Duka ini pertama kali disampaikan oleh suami Putri Marino, Chicco Jerikho lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Unggahan tersebut memperlihatkan beberapa foto kebersamaannya dengan ayah mertua.

BACA JUGA:8 Potret Seksi Putri Marino dengan Outfit Modis dan Kekinian

BACA JUGA:Putri Marino Kena Body Shaming Gegara Pakai Baju Kerah Sabrina

"Rest in Love Papa. Your love always around us. Ciao #FrancescoMarino," tulis Chicco Jerikho, Senin (9/1/2023).

Tak hanya merasakan duka yang mendalam, pemain series Mendua itu juga mengunggah salah satu pesan ayah mertuanya melalui pesan di WhatsApp.

"ATTENTI AL LUPO. Always snowing on the rising sun," demikian bunyi pesan yang kirim ayah Putri Marino untuk sang menantu.

Hingga kabar duka ini ditulis, belum diketahui penyebab kematian ayah Putri Marino itu.

Follow Berita Okezone di Google News

Sederet selebriti terpantau sudah mengucapkan belasungkawa kepada Chicco Jerikho dan Putri Marino di kolom komentar. "Turut berduka cita Chicco," kata Nana Mirdad. "Ikut berduka," ujar Najwa Shihab. "Turut berduka, bang," tambah Iqbaal Ramadhan.