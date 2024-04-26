Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Beradegan Mesra dengan Nicholas Saputra, Putri Marino Minta Izin ke Chicco Jerikho

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |12:01 WIB
Beradegan Mesra dengan Nicholas Saputra, Putri Marino Minta Izin ke Chicco Jerikho
Beradegan mesra dengan Nicholas Saputra, Putri Marino minta izin ke Chico Jerikho (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Putri Marino kembali membintangi layar lebar. Kali ini dirinya beradu akting dengan Nicholas Saputra dalam sebuah film bergenre romansa.

Dalam film terbarunya ini, Putri Marino melakukan adegan mesra dengan Nicholas Saputra bak pasangan sungguhan.

Namun, wanita 30 tahun itu mengungkap bahwa dirinya telah menjelaskan dan meminta izin oleh sang suami, Chicco Jerikho untuk melakukan adegan tersebut.

Beradegan Mesra dengan Nicholas Saputra, Putri Marino Minta Izin ke Chicco Jerikho

Putri Marino menjelaskan bahwa dirinya dan Chicco Jerikho saling mengerti satu sama lain lantaran keduanya sama-sama terjun ke dunia film.

“Dijelaskan tentunya, karena aku dan Chicco sama-sama berada di film gitu ya, jadi fine,” kata Putri Marino kepada awak media, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemeran film ‘Posesif’ itu mengaku sang suami bisa mengerti dan tak masalah bila dirinya beradegan mesra dengan lawan main. Sebab hal tersebut dilakukan hanya sebatas profesional kerja.

Putri Marino sendiri telah lama mengagumi kebolehan Nicholas Saputra dalam berakting. Baginya, kesempatan ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bisa mewujudkan impiannya untuk berakting bersama Nicholas Saputra.

“Aku senang sekali dan bangga sekali bisa bermain bersama Mas Nicho, salah satu impian aku karena aku kagum sekali dengan karya-karyanya,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
