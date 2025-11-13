Sinopsis dan Link Nonton Film Horor Rumah Iblis, Eksklusif di VISION+

JAKARTA – Film horor Rumah Iblis kini bisa disaksikan di VISION+. Film Rumah Iblis siap membawa penonton masuk ke dalam pengalaman menegangkan yang dipenuhi teror supranatural, konflik keluarga, dan rahasia yang mencekam. Klik di sini untuk nonton eksklusif di VISION+.

Dengan suasana pedalaman yang sunyi dan rumah dinas tua yang menyimpan banyak pertanda buruk, film ini menawarkan horor yang dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia.

Film Rumah Iblis bercerita tentang Bayu (Edward Akbar) dan Maya (Aura Kasih) yang harus tinggal di sebuah rumah dinas terpencil karena tuntutan pekerjaan. Bersama kedua anak mereka, keluarga ini berharap bisa memulai kehidupan baru, namun situasi segera berubah ketika memindahkan sebuah lukisan antik dari gudang ke ruang tamu.

Meski telah diperingatkan oleh Pak Marto (Egi Fedly), pengurus rumah tersebut, Maya tetap membawa lukisan itu masuk, dan sejak saat itulah berbagai kejadian tak masuk akal mulai menghantui mereka.

Suara-suara aneh, penampakan yang muncul sekilas, dan perubahan perilaku yang mengerikan mulai dialami Maya dan anak-anaknya, sementara Bayu pada awalnya tidak menganggap serius ketakutan keluarganya.