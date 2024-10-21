Naufal Samudra Jadi Saksi Hidup Kematian Misterius Naura Hakim dalam Series Second Account

JAKARTA – Naufal Samudra berperan sebagai Hendra, seorang sopir taksi dalam series terbaru Vision+ berjudul Second Account. Anda dapat menonton series tersebut secara gratis melalui link ini.

Dalam series ini, Hendra dikisahkan mengalami rentetan peristiwa mencekam yang mengubah hidupnya. Sebuah konspirasi besar di mana dia menjadi salah satu saksi kematian Dewi (Naura Hakim) yang misterius.

Series Second Account. (Foto: MNC Media)

Series Second Account berkisah tentang perjalanan Rini (Givina) dalam mengungkap misteri di balik kematian sang kakak Dewi yang meninggal secara misterius akibat bunuh diri.

Penelusurannya membawa Rini dalam sebuah misteri di balik kehidupan Dewi yang lekat dengan dunia erotis dan sekte berbahaya. Lalu mampukah Rini menguak kematian Dewi?

Jelang penayangannya pada 24 Oktober mendatang, trailer Second Account bisa Anda tonton di sini. Pastikan Anda sudah mengunduh Vision+ di Play Store dan App Store, lalu berlangganan mulai Rp20.000. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

