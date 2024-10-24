Keseruan Kiko's Wonder Day 2024, Jadi Inspirasi Anak-Anak Mengasah Kreatifitas

Karakter animasi Kiko bersama sahabatnya Lola, kembali menyapa anak-anak lewat acara seru Kiko's Wonder Day 2024 di Botanic at Nava Park, Rabu (23/10/2024). Anak-anak dari Saint John's School diajak seru-seruan bareng Kiko dan Lola.

Bukan hanya bisa bertemu langsung dengan dua karakter yang selama ini disaksikan di televisi, mereka juga diajak untuk mengasah kreativitas lewat berbagai lomba yang diadakan dalam acara Kiko's Wonder Day 2024 ini.

Kiko's Wonder Day juga menjadi ajang untuk memperkenalkan wajah baru majalah Kiko Just For Kids yang semakin fresh dengan menyuguhkan konten-konten edukasi sekaligus menghibur bagi anak-anak



Salah satu guru yang terlibat dalam acara ini, Mrs. Lista mengungkap bahwa anak-anak muridnya begitu antusias untuk mengikuti lomba group performance.

Mereka pun menyuguhkan penampilan dance yang begitu kompak dengan mengenakan kostum aneka hewan yang menggemaskan hingga akhirnya berhasil keluar sebagai juara.

"Kita menang best group performance di acara Kiko Just For Kids jadi lauching majalah Kiko. Keren banget sekolah kita bisa menang best group performance," ujar Lista usai acara KIKO's Wonder Day di Botanic at Nava Park, BSD, Tangerang, Rabu (23/10/2024).