Liliana Tanoesoedibjo Sebut Majalah Kiko Bantu Tingkatkan Minat Baca Anak

TANGERANG - Setelah 14 tahun, majalah Just For Kids resmi bertransformasi menjadi Kiko. Hal ini karena karakter animasi produksi MNC Animation tersebut sudah sangat dikenal oleh anak-anak.

“Just For Kids pertama kali dirilis pada Juli 2010. Selama 14 tahun, majalah ini telah menghibur dan mendidik anak-anak Indonesia,” kata Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo di Botani Park, Tangerang, pada 23 Oktober 2024.

Lewat transformasi tersebut, Liliana optimistis kehadiran majalah Kiko bisa meningkatkan minat baca anak di tengah gempuran gadget. Majalah ini juga bisa bantu meningkatkan kreativitas dan kecerdasan anak.

“Kami terus berinovasi untuk mendukung tumbuh kembang dan meningkatkan kreativitas dan kecerdasan anak Indonesia. Kiko adalag satu-satunya majalah anak yang bilingual,” tutur Liliana menambahkan.

Majalah Kiko tak sekadar menjadi wadah bagi anak untuk belajar namun juga mengekspresikan diri dengan menuangkan karyanya melalui platform ini. Sehingga dengan membaca, anak akan banyak tahu.

“Tumbuh kembang anak itu perlu diekspresikan. Karena itu, kecerdasan dan pengetahuan anak lebih luas dengan majalah Kiko,” ungkap Liliana Tanoesodibjo.

(qlh)