Gus Miftah Semringah Usai Resmi Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden

Gus Miftah Semringah Usai Resmi Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden (Foto: Inews)

JAKARTA - Gus Miftah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, di mana tidak hanya Utusan Khusus Presiden yang dilantik, tetapi juga Ketua Mahkamah Agung, Penasihat Khusus, serta Staf Khusus Presiden.

Dalam prosesi pelantikan, Gus Miftah berdiri di samping Raffi Ahmad dan mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh khidmat.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara. Saya akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ucap Gus Miftah.