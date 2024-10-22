Samsons Kembali Eksis, Rilis Kecanduan untuk Rayakan 21 Tahun Berkarya di Industri Musik

Samsons kembali eksis, rilis Kecanduan untuk rayakan 21 tahun berkarya di industri musik. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)

JAKARTA – Mendengar nama Samsons, siapa yang tidak kenal? Grup band musik satu ini terkenal di Indonesia dengan sederet lagu-lagu galaunya.

Lama tak terdengar dan sempat bergonta-ganti vokalis, kini Samsons hadir dengan membawa kabar soal ‘Kecanduan’. Usut punya usut, ‘Kecanduan’ tersebut merupakan judul single yang baru saja mereka rilis pada hari ini, Selasa (22/10/2024).

Hadirnya single ‘Kecanduan’ menjadi salah satu bentuk perayaan usia Samsons yang telah menginjak 21 tahun.

Lantas, apa kisah di balik lagu ‘Kecanduan’ ini ya? Vokalis Samsons, Adrian Martadinata mengatakan, lagu ‘Kecanduan’ mengisahkan tentang perjuangan seseorang untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan hubungan yang telah berakhir.

Dengan lirik penuh energi meluap dan melodi yang memikat, single satu ini menggambarkan seseorang yang masih terjebak dalam kenangan terindah untuk selalu bersama. Padahal, salah satu dari mereka sudah tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut.

“Gue kalau setiap bikin lagu berusaha menghiperbolakan yang ada. Pasti kita semua pernah nggak bisa move on dengan seseorang,” ujar Adrian usai mengisi acara Guest Star, Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Selasa, (22/10/2024).

“Tapi kalau untuk lagu ‘Kecanduan’ ini, kasusnya adalah sebenarnya kita udah bisa gitu. Walaupun udah bisa, tapi dia nongol terus,” katanya.