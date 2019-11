JAKARTA - Band Samsons kembali hadir di belantika musik Tanah Air. Kali ini, Samsons menghadirkan single bertajuk Electrify My Soul di bawah naungan Universal Music Indonesia.

Bukan hanya judul, lirik Electrify My Soul seluruhya berbahasa Inggris. Samsons memang akrab menghadirkan lagu berbahasa Inggris.

Warna dan ciri khas Samsons tetap hadir Electrify My Soul. Dimana band yang kini digawangi oleh Aria Dinata (vokal), Irfan Aulia Irsal (gitar), Erik Partogi Siagian (gitar), Aldri Dataviadi (bass) dan Chandra Cristianto (drum) menghadirkan tema percintaan dengan segala persoalannya.

Aria Dinata dalam rilis yang diterima Okezone menjelaskan "Electrify My Soul dapat diterjemahkan sebagai suatu kekuatan cinta yang universal. Tidak hanya berkisar kepada perjalanan dan hubungan cinta kasih terhadap kedua insan, namun bisa diaplikasikan terhadap sesama umat manusia. Sebuah cinta yang saling menguatkan hati dan jiwa."

Dalam single Electrify My Soul pendengar akan mendengar bunyian dari suara synthesizer yang begitu mendominasi. Samsons berupaya melakukan improvisasi seperti suara synthesizer pada single Stay As You Are. Musik elektornik menjadi eksperimen baru Samson demi bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

