Samsons Ungkap Fakta Menarik di Balik Lagu Luluh, Terinspirasi Bencana Lumpur Lapindo

JAKARTA - Lagu Luluh dari grup band Samsons memang tidak asing lagi, khususnya kaum milenial. Single yang rilis pada 2007 dalam album musik kedua mereka bertajuk Penantian Hidup ini, terkenal sebagai lagu galau pada masanya.

Hingga kini, lagu ini masih cukup populer dan banyak didengar, bahkan di kalangan kaum Gen Z. Namun siapa sangka, meski penuh dengan lirik nan galau, lagu Luluh ternyata terinspirasi dari bencana lumpur Lapindo.

Hal itu diungkapkan langsung oleh gitaris utama sekaligus pendiri dan pemimpin dari grup band Samsons, Irfan Aulia Irsal. Irfan menyebut, lagu Luluh memiliki lirik yang terinspirasi dari bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada 2006 silam, setahun sebelum lagu tersebut dirilis.

“Jadi sebenarnya, ada fun fact di balik lagu Luluh. Memang karena kisah nyata, tapi bukan karena percintaan atau pengalaman galau. Tapi justru dari bencana Lumpur Lapindo,” ujar Irfan saat menjadi bintang tamu Guest Star, Okezone TV, iNews Tower, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

“Kalau kalian sadar, Luluh punya lirik luluh lantak. Nah, itu terinspirasi dari bencana lumpur Lapindo yang banyak disebut-sebut luluh lantak di mana-mana,” kata dia.

