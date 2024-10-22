Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Samsons Ungkap Fakta Menarik di Balik Lagu Luluh, Terinspirasi Bencana Lumpur Lapindo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |23:48 WIB
Samsons Ungkap Fakta Menarik di Balik Lagu Luluh, Terinspirasi Bencana Lumpur Lapindo
Samsons ungkap fakta menarik di balik lagu Luluh, terinspirasi bencana lumpur Lapindo. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA -  Lagu Luluh dari grup band Samsons memang tidak asing lagi, khususnya kaum milenial. Single yang rilis pada 2007 dalam album musik kedua mereka bertajuk Penantian Hidup ini, terkenal sebagai lagu galau pada masanya.

Hingga kini, lagu ini masih cukup populer dan banyak didengar, bahkan di kalangan kaum Gen Z. Namun siapa sangka, meski penuh dengan lirik nan galau, lagu Luluh ternyata terinspirasi dari bencana lumpur Lapindo.

Hal itu diungkapkan langsung oleh gitaris utama sekaligus pendiri dan pemimpin dari grup band Samsons, Irfan Aulia Irsal. Irfan menyebut, lagu Luluh memiliki lirik yang terinspirasi dari bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada 2006 silam, setahun sebelum lagu tersebut dirilis.

“Jadi sebenarnya, ada fun fact di balik lagu Luluh. Memang karena kisah nyata, tapi bukan karena percintaan atau pengalaman galau. Tapi justru dari bencana Lumpur Lapindo,” ujar Irfan saat menjadi bintang tamu Guest Star, Okezone TV, iNews Tower, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

“Kalau kalian sadar, Luluh punya lirik luluh lantak. Nah, itu terinspirasi dari bencana lumpur Lapindo yang banyak disebut-sebut luluh lantak di mana-mana,” kata dia.
 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/205/3077790/samsons-2XYe_large.jpg
Samsons Kembali Eksis, Rilis Kecanduan untuk Rayakan 21 Tahun Berkarya di Industri Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/28/205/2569353/comeback-ini-senjata-samsons-untuk-pendengar-musik-indonesia-07YioBkkHJ.jpeg
Comeback, Ini Senjata SamSonS untuk Pendengar Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/09/205/2558926/hadir-dengan-format-baru-samsons-ramaikan-konser-motogp-mandalika-VL8jYaz8cT.jpeg
Hadir dengan Format Baru, SamSonS Ramaikan Konser MotoGp Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/01/33/2161642/terlalu-dini-bams-sebut-samsons-belum-perlu-reuni-OGkK1s3IGn.jpg
Terlalu Dini, Bams Sebut Samsons Belum Perlu Reuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/28/205/2135512/manjakan-pendengar-samsons-hadirkan-lagu-berbahasa-inggris-XNRsJ8qIdP.jpeg
Manjakan Pendengar, Samsons Hadirkan Lagu Berbahasa Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/14/33/1335000/terheboh-nikah-konde-samsons-kecewa-pada-bams-ra3y8kwMY5.jpg
TERHEBOH: Nikah, Konde "Samsons" Kecewa pada Bams
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement