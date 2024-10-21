Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Sang Pengadil, Ceritakan Kehidupan Seorang Hakim

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |00:27 WIB
JAKARTA - Sang Pengadil resmi tayang di bioskop mulai tanggal 24 Oktober 2024 di seluruh bioskop tanah air setelah pergelaran Gala Premiere Sang Pengadil yang diselenggarakan di Epicentrum, Jakarta Selatan pada Jumat (18/10/204).

Film ini merupakan karya kolaborasi antara sutradara Girry Pratama dan Jose Poernomo, serta diproduseri oleh Yuliandre Darwis. Film ini akan didistribusikan ke tiga negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura oleh Antenna Entertainment setelah tayang perdana di dalam negeri.

Film yang diproduksi oleh Lingkar Pictures ini akan menceritakan kehidupan seorang hakim. Kisah berkutat pada Artidjo Sutjipto Emilius atau Jojo (Arifin Putra) merupakan seorang hakim muda yang pulang ke kampung setelah menemui serangkaian peristiwa yang mengusik ketenangannya setelah kepergian ayahnya.

Jojo kemudian mengetahui bahwa dirinya terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Bersama rekan-rekannya dan seorang hakim baru bernama Abigail (Prisia Nasution), Jojo bertekad untuk menegakkan keadilan walaupun harus berhadapan dengan ancaman besar.

Selain dua bintang besar, yaitu Arifin Putra dan Prisia Nasution yang akan membintangi film ini, deretan bintang terkenal lainnya juga akan mengisi film ini, seperti Celia Thomas yang akan memerankan Indri, Nesia Weroza sebagai Dian, Cok Simbara sebagai Andreas Emilius, Roy Marten sebagai Radja Soekmantara, dan masih banyak lagi.

Mengambil sudut pandang seorang hakim, produser Yuliandre Darwis menyatakan kalau film ini memang didedikasikan kepada profesi hakim dan dunia peradilan. 

“Kami berharap Sang Pengadil dapat menginspirasi masyarakat dan memberikan wawasan baru tentang dunia peradilan,” harap Yuliandre di press conference Sang Pengadil di Epicentrum.

 

