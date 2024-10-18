Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heni Sagara Somasi Nikita Mirzani, dr. Okky Pratama, dan dr. Richard Lee Terkait Tuduhan Mafia Skincare

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |12:47 WIB
Heni Sagara Somasi Nikita Mirzani, dr. Okky Pratama, dan dr. Richard Lee Terkait Tuduhan Mafia Skincare
Heni Sagara Somasi Nikita Mirzani, dr. Okky Pratama, dan dr. Richard Lee Terkait Tuduhan Mafia Skincare (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA Heni Sagara resmi memberikan somasi kepada Nikita Mirzani, dr. Okky Pratama, dan dr. Richard Lee pada Kamis (18/10/2024). Hal tersebut dilakukan terkait tuduhan mafia skincare yang diberikan kepadanya.

Pemilik pabrik sekaligus pengusaha produk kecantikan, Heni Sagara, mengadakan konferensi pers dengan para wartawan dan media terkait dengan tuduhan mafia skincare yang ditujukan kepadanya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Kamis (18/10/2024).

“Yang akan kami somasi adalah pemilik podcast dengan inisial O dan R, serta NM dan akun-akun lain yang menyebar berita fitnah, hoax, dan menghasut. Kami akan bertindak tegas karena menyangkut nama baik seseorang (Heni),” ujar Johanes Oberlin L. Tobing selaku pengacara Heni Sagara.

Heni Sagara Somasi Nikita Mirzani, dr. Okky Pratama, dan dr. Richard Lee Terkait Tuduhan Mafia Skincare
Heni Sagara Somasi Nikita Mirzani, dr. Okky Pratama, dan dr. Richard Lee Terkait Tuduhan Mafia Skincare

Heni Purnamasari atau Heni Sagara merasa dirugikan setelah dituduh sebagai mafia skincare dalam salah satu video podcast yang melibatkan dr. Richard Lee dan dr. Okky Pratama. Pihak Heni menganggap tuduhan tersebut mencemarkan nama baiknya dan merupakan upaya untuk menjatuhkan bisnisnya.

“Apa yang sudah mereka lakukan adalah pembunuhan karakter. Saya tidak tinggal diam. Apalagi BPOM sudah menghentikan dua operasional pabrik saya tanpa adanya uji laboratorium yang membuktikan produk saya menyalahi aturan,” tutur Heni Sagara.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang diketahui diketahui sudah mengunjungi salah satu pabrik kecantikan milik Heni Sagara di Sumedang. Pada akhirnya, BPOM memutuskan untuk mengamankan sementara produk-produk milik Heni Sagara.

Produk-produk tersebut diketahui ditahan bukan karena produk tersebut mempunyai kandungan obat keras, tapi karena ada persyaratan administrasi yang belum selesai.

Terkait dengan tuduhan memperjualbelikan skincare racikan beretiket biru kepada masyarakat, Johannes Oberlin L. Tobing selaku pengacara Heni Sagara menampik tuduhan tersebut. Skincare beretiket biru adalah produk skincare yang mengandung obat keras dan biasanya dibuat sebagai produk racikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178976/nikita_mirzani-qnij_large.jpg
Reza Gladys Ingin Dirinya Dinyatakan Bersalah, Nikita Mirzani: Lihat Saja Endingnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178945/nikita_mirzani-be0d_large.jpg
Nikita Mirzani Geram Dituding Dapat Perlakuan Istimewa dari Hakim untuk Datangkan Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178921/nikita_mirzani-kNca_large.jpg
Harapan Reza Gladys Jelang Sidang Vonis Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178679/richard_lee-aGwv_large.jpg
Richard Lee Protes Nikita Mirzani Tetap Aktif di Sosmed: Di Penjara Boleh Pegang HP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178422/nikita_mirzani-l6ts_large.jpg
Jaksa Bongkar Modus Nikita Mirzani Peras Reza Gladys, Ungkap Keterlibatan Oky Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178192/nikita_mirzani-2eDi_large.jpg
Pleidoi Ditolak, Sidang Nikita Mirzani Lanjut ke Duplik 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement