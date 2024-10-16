Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh, Fitri Salhuteru Ngamuk: Jangan Main-Main Sama Saya

JAKARTA - Fitri Salhuteru terlibat dalam perseteruan antara Nikita Mirzani dan Vadel Badjideh terkait kasus yang melibatkan Laura Meizani. Hal ini bermula dari komentar akun Instagram @titinebadjideh, yang diduga milik ibu Vadel Badjideh.

Akun tersebut mengancam Nikita Mirzani, yang sebelumnya menyatakan ingin merobohkan rumah keluarga Vadel. Nikita bahkan membagikan ulang komentar tersebut di akun Instagram pribadinya.

"Tolong sampaikan ke ibunya Laura ya, jangan main-main sama keluarga Badjideh. Berani dia robohkan rumah saya, habislah keluarganya dia di tangan keluarga Badjideh," tulis akun @titinebadjideh pada Rabu (16/10/2024).

Tidak hanya itu, akun tersebut juga menyeret nama Fitri Salhuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani, dan menuduhnya sudah mengetahui keberadaan Laura Meizani yang berada di rumah aman (safe house). Akun itu mengklaim akan mengambil paksa Laura dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan seperti kasus yang terjadi di NTT.

Fitri Salhuteru tidak tinggal diam dan langsung membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Vadel Badjideh dan tidak terlibat dalam konflik ini.

"Saya tidak ada urusan dan tidak kenal dengan keluarga yang bersekutu. Hidup saya sudah tenang! Jangan kalian pancing dan adu domba, saya bukan domba," tulis Fitri dalam Instagram story-nya di akun @fitri_salhuteru.

Fitri memperingatkan agar akun tersebut tidak main-main dengan menyeret namanya ke dalam masalah ini.

"Sampaikan ke keluarga ini, apakah benar ini akun mereka? Jangan main-main dengan saya," tegas Fitri.

Dia juga mengajak masyarakat untuk menyerahkan masalah ini kepada pihak berwenang dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan membela yang salah atau ikut serta dalam tindakan perundungan terhadap orang yang belum terbukti bersalah.

"Saya tidak tahu di mana LM berada dan tidak mau tahu! Itu bukan urusan saya," tambah Fitri.