Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh, Fitri Salhuteru Ngamuk: Jangan Main-Main Sama Saya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |16:47 WIB
Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh, Fitri Salhuteru Ngamuk: Jangan Main-Main Sama Saya
Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh, Fitri Salhuteru Ngamuk: Jangan Main Main Sama Saya (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fitri Salhuteru terlibat dalam perseteruan antara Nikita Mirzani dan Vadel Badjideh terkait kasus yang melibatkan Laura Meizani. Hal ini bermula dari komentar akun Instagram @titinebadjideh, yang diduga milik ibu Vadel Badjideh.

Akun tersebut mengancam Nikita Mirzani, yang sebelumnya menyatakan ingin merobohkan rumah keluarga Vadel. Nikita bahkan membagikan ulang komentar tersebut di akun Instagram pribadinya.

"Tolong sampaikan ke ibunya Laura ya, jangan main-main sama keluarga Badjideh. Berani dia robohkan rumah saya, habislah keluarganya dia di tangan keluarga Badjideh," tulis akun @titinebadjideh pada Rabu (16/10/2024).

Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh, Fitri Salhuteru Ngamuk: Jangan Main Main Sama Saya
Terseret Kasus Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh, Fitri Salhuteru Ngamuk: Jangan Main Main Sama Saya

Tidak hanya itu, akun tersebut juga menyeret nama Fitri Salhuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani, dan menuduhnya sudah mengetahui keberadaan Laura Meizani yang berada di rumah aman (safe house). Akun itu mengklaim akan mengambil paksa Laura dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan seperti kasus yang terjadi di NTT.

Fitri Salhuteru tidak tinggal diam dan langsung membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Vadel Badjideh dan tidak terlibat dalam konflik ini.

"Saya tidak ada urusan dan tidak kenal dengan keluarga yang bersekutu. Hidup saya sudah tenang! Jangan kalian pancing dan adu domba, saya bukan domba," tulis Fitri dalam Instagram story-nya di akun @fitri_salhuteru.

Fitri memperingatkan agar akun tersebut tidak main-main dengan menyeret namanya ke dalam masalah ini.

"Sampaikan ke keluarga ini, apakah benar ini akun mereka? Jangan main-main dengan saya," tegas Fitri.

Dia juga mengajak masyarakat untuk menyerahkan masalah ini kepada pihak berwenang dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan membela yang salah atau ikut serta dalam tindakan perundungan terhadap orang yang belum terbukti bersalah.

"Saya tidak tahu di mana LM berada dan tidak mau tahu! Itu bukan urusan saya," tambah Fitri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178813//nikita_mirzani-vn2r_large.jpg
Jelang Vonis Keluarga Siap Dukung, Nikita Mirzani: Doa Sholat Aja, Enggak Gugup Sih Biasa Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178806//raisa-D6Av_large.jpg
Raisa Andriana Gugat Cerai Hamish Daud, Sidang Perdana Digelar 3 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178758//chicco_jericho-9FZ8_large.JPG
Diangkat ke Layar Lebar, Chicco Jerikho Rela Ubah Penampilan Demi Peran Ayah David Ozora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178779//nikita_mirzani-hSsk_large.jpg
Tampak Pucat, Nikita Mirzani: Udah Lama Banget Enggak Nyedot Darah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178773//nikita-owQ5_large.jpg
Jelang Vonis, Nikita Mirzani 100% Yakin Bebas dari Kasus Dugaan Pemerasan dan TPPU dan Minta Doa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178759//baim_wong_jadi_sutradara-K7DG_large.JPG
Betah Jadi Sutradara, Baim Wong Mau Eksperimen Buat Film Genre Horor dan Komedi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement