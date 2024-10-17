RIIZE Kehilangan 200.000 Follower Instagram, 3 Hari setelah Seunghan Mundur

SEOUL - RIIZE kehilangan 213.803 follower di Instagram, setelah Seunghan mengumumkan mundur dari grup asuhan SM Entertainment tersebut, pada 13 Oktober silam.

SM Entertainment mengatakan, Seunghan memutuskan mundur atas kemauannya sendiri demi kebaikan RIIZE dan penggemar. Tak lama, fans memulai gerakan untuk memboikot grup tersebut.

Tak hanya di Instagram, RIIZE juga kehilangan 79.066 follower di platform X, dari yang sebelumnya 810.978 menjadi 731.912 follower.

RIIZE Kehilangan 200.000 Follower Instagram, 3 Hari setelah Seunghan Mundur. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)

Sementara di TikTok, Wonbin kehilangan 118.193 follower dari 3.543.847 menjadi 3.425.654 pengikut. Akun Spotify dan YouTube RIIZE juga kehilangan 19.317 dan 25.048 pengikut.

Boikot merupakan bentuk protes penggemar RIIZE atas keluarnya Seunghan dari grup. Mereka mendesak SM Entertainment untuk menarik kembali Seunghan ke RIIZE.