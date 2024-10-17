Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

RIIZE Kehilangan 200.000 Follower Instagram, 3 Hari setelah Seunghan Mundur

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |21:30 WIB
RIIZE Kehilangan 200.000 <i>Follower</i> Instagram, 3 Hari setelah Seunghan Mundur
RIIZE Kehilangan 200.000 Follower Instagram, 3 Hari setelah Seunghan Mundur. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - RIIZE kehilangan 213.803 follower di Instagram, setelah Seunghan mengumumkan mundur dari grup asuhan SM Entertainment tersebut, pada 13 Oktober silam.

SM Entertainment mengatakan, Seunghan memutuskan mundur atas kemauannya sendiri demi kebaikan RIIZE dan penggemar. Tak lama, fans memulai gerakan untuk memboikot grup tersebut.

Tak hanya di Instagram, RIIZE juga kehilangan 79.066 follower di platform X, dari yang sebelumnya 810.978 menjadi 731.912 follower. 

RIIZE (MPI/ Aldhi Chandra)
RIIZE Kehilangan 200.000 Follower Instagram, 3 Hari setelah Seunghan Mundur. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)

Sementara di TikTok, Wonbin kehilangan 118.193 follower dari 3.543.847 menjadi 3.425.654 pengikut. Akun Spotify dan YouTube RIIZE juga kehilangan 19.317 dan 25.048 pengikut. 

Boikot merupakan bentuk protes penggemar RIIZE atas keluarnya Seunghan dari grup. Mereka mendesak SM Entertainment untuk menarik kembali Seunghan ke RIIZE. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement