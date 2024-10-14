Isi Surat Seunghan Hengkang dari RIIZE

SEOUL - Seunghan secara resmi mengumumkan keputusannya untuk tidak kembali ke grup RIIZE. Pengumuman ini dilakukan melalui sebuah surat tangan yang ditulis dengan penuh rasa haru.

Pada 13 Oktober, Seunghan mengungkapkan keputusannya untuk meninggalkan grup. Dalam surat pengunduran diri, ia turut mengaku khawatir dengan perasaan para penggemar dan sesama anggota.

Dia menjelaskan bahwa dia ingin penggemar "tidak lagi mengalami kebingungan dan rasa sakit" serta memastikan bahwa "tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh anggota maupun perusahaan."

Dalam suratnya, Seunghan menekankan bahwa dia tidak ingin penggemar bertengkar satu sama lain. Ia berharap hubungan antara RIIZE dan penggemar mereka, BRIIZE, tetap kuat seperti sebelumnya, karena telah saling mendukung dan tumbuh bersama.