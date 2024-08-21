Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE?

SEOUL - Hong Seunghan ramai dikabarkan akan meninggalkan grupnya, RIIZE. Rumor tersebut bermula dari sebuah postingan viral di sebuah forum online berjudul Seunghan Segera Tinggalkan RIIZE.

Dalam postingan tersebut, warganet tersebut tampak membagikan unggahan akun Instagram resmi RIIZE yang menyebut bahwa boy grup asuhan SM Entertainment tersebut terdiri dari enam personel, tanpa Seunghan di dalamnya.

Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE? (Foto: SM Entertainment)

Sejak 22 November 2023, Seunghan memang vakum dari RIIZE setelah foto dan video dirinya merendahkan Eunchan LE SSERAFIM viral di media sosial. Akibat konten tersebut, idol 20 tahun itu menuai kritik dan kecaman pedas fans LE SSERAFIM.

“Konten itu diambil sebelum Seunghan debut. Namun kemudian diproduksi berulang kali hingga menyebabkan kesalahpahaman publik,” tutur agensi tersebut sambil memastikan akan mengambil langkah tegas bagi pihak-pihak yang menyebarkan konten itu.

Dalam lanjutan keterangannya, SM Entertainment mengaku, Seunghan sangat menyesali permasalahan yang terjadi. Dia juga sangat menyesal karena telah mengecewakan personel RIIZE dan penggemarnya.