Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:30 WIB
Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE?
Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE? (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Hong Seunghan ramai dikabarkan akan meninggalkan grupnya, RIIZE. Rumor tersebut bermula dari sebuah postingan viral di sebuah forum online berjudul Seunghan Segera Tinggalkan RIIZE.  

Dalam postingan tersebut, warganet tersebut tampak membagikan unggahan akun Instagram resmi RIIZE yang menyebut bahwa boy grup asuhan SM Entertainment tersebut terdiri dari enam personel, tanpa Seunghan di dalamnya.

Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE? (Foto: SM Entertainment)
Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE? (Foto: SM Entertainment)

Sejak 22 November 2023, Seunghan memang vakum dari RIIZE setelah foto dan video dirinya merendahkan Eunchan LE SSERAFIM viral di media sosial. Akibat konten tersebut, idol 20 tahun itu menuai kritik dan kecaman pedas fans LE SSERAFIM. 

“Konten itu diambil sebelum Seunghan debut. Namun kemudian diproduksi berulang kali hingga menyebabkan kesalahpahaman publik,” tutur agensi tersebut sambil memastikan akan mengambil langkah tegas bagi pihak-pihak yang menyebarkan konten itu.

Dalam lanjutan keterangannya, SM Entertainment mengaku, Seunghan sangat menyesali permasalahan yang terjadi. Dia juga sangat menyesal karena telah mengecewakan personel RIIZE dan penggemarnya.

Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE? (Foto: SM Entertainment)
Seunghan Resmi Keluar dari RIIZE? (Foto: SM Entertainment)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement