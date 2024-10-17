Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Liam Payne Sempat Ngamuk dan Banting Laptop di Lobi Hotel Sebelum Meninggal 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |10:15 WIB
Liam Payne Sempat Ngamuk dan Banting Laptop di Lobi Hotel Sebelum Meninggal 
Liam Payne Sempat Ngamuk dan Banting Laptop di Lobi Hotel Sebelum Meninggal. (Foto: Instagram/@liampayne)
BUENOS AIRES - Liam Payne sempat mengamuk dan membanting laptopnya di lobi Hotel CasaSur Palermo sebelum ditemukan meninggal dunia, pada 16 Oktober 2024. Hal itu diungkapkan salah satu saksi mata kepada TMZ.

Petugas hotel sempat menenangkan Liam yang mengamuk dan kemudian membawanya ke kamar. Dia kemudian ditemukan tewas setelah terjatuh dari balkon kamarnya yang berada di lantai tiga, sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Tidak jelas apakah insiden itu disengaja atau tidak.

Liam Payne
Liam Payne Sempat Ngamuk dan Banting Laptop di Lobi Hotel Sebelum Meninggal. (Foto: Instagram/@liampayne)

La Nacion melaporkan,  usai kejadian tersebut pihak kepolisian lantas mendapat laporan tentang seorang pria agresif yang diduga berada di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol di hotel tersebut. Pria tersebut diduga adalah Liam Payne. 

“Pihak kepolisian dipanggil ke hotel karena ada laporan tentang pria agresif yang mungkin berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol,” ujar Pablo Policicchio, juru bicara Deperteman Keamanan Kota Buenos Aires seperti dikutip dari News Sky, Kamis (17/10/2024). 

Polisi menyebut, Liam mengalami cedera yang cukup serius imbas jatuh dari ketinggian. Foto yang diperoleh TMZ memperlihatkan pelantun Night Changes itu tergeletak di halaman di luar hotel. Polisi dan petugas pertolongan pertama juga terpantau telah memenuhi lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
