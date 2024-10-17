Jatuh dari Lantai 3, Liam Payne Diduga di Bawah Pengaruh Alkohol dan Narkoba

BUENOS AIRES - Kematian Liam Payne mendadak menggemparkan jagat maya. Mantan anggota grup vokal One Direction, itu dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Liam, yang meninggal pada usia 31 tahun, mengalami kecelakaan fatal setelah terjatuh dari lantai tiga sebuah hotel.

Namun, pihak kepolisian setempat menyebut, mereka sempat menerima laporan dari penghuni hotel setempat, bahwa Liam terjatuh diduga akibat pengaruh alkohol dan narkoba.

“Pihak kepolisian di panggil ke hotel karena ada laporan tentang pria agresif yang mungkin berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol,” ujar Pablo Policicchio, juru bicara kementerian keamanan kotamadya Buenos Aires, melansir dari laman News Sky.

Jatuh dari Lantai 3, Liam Payne Diduga Dibawah Pengaruh Alkohol dan Narkoba

Polisi menyebut, Liam mengalami cedera yang cukup serius setelah terjatuh dari lantai tiga Hotel CasaSur di Buenos Aires.

Kepala sistem medis darurat negara, Alberto Crescenti, mengatakan bahwa Payne jatuh di halaman Hotel CasaSur di lingkungan trendi Palermo.

Ia menolak menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, termasuk apakah Payne melompat dari balkon atau terjatuh secara tidak sengaja.

Hingga saat ini, pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kematian penyanyi tersebut dan melakukan pemeriksaan post-mortem.

Menurut media lokal, keberadaan Liam Payne di ibu kota Argentina sendiri diketahui yakni untuk menghadiri dan memberi dukungan pada penampilan mantan rekan satu bandnya Niall Horan di konsernya.

Liam Payne dikenal sebagai salah satu anggota One Direction, boyband yang terbentuk pada tahun 2010 melalui ajang pencarian bakat X Factor di Inggris.

Bersama Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik, Liam turut membawa One Direction menjadi fenomena besar di dunia musik pop internasional.