Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zayn Malik Terpukul karena Kepergian Liam Payne: Aku Kehilangan Seorang Saudara

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |06:05 WIB
Zayn Malik Terpukul karena Kepergian Liam Payne: Aku Kehilangan Seorang Saudara
Zayn Malik Terpukul karena Kepergian Liam Payne: Aku Kehilangan Seorang Saudara (Foto: IG Zayn Malik)
A
A
A

LOS ANGELES - Zayn Malik merasakan duka yang sangat mendalam setelah kepergian Liam Payne pada 16 Oktober 2024. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Zayn mencurahkan isi hatinya yang terpukul setelah kehilangan sahabat sekaligus rekan bandnya di One Direction untuk selamanya.

Zayn merasa hancur karena tak lagi bisa berbagi cerita dengan Liam. Kepergian Liam yang mendadak membuatnya tak sempat mengucapkan salam perpisahan. "Liam, aku sering berbicara sendiri seolah-olah kau bisa mendengarku. Rasanya egois, tapi aku terus memikirkan berapa banyak percakapan yang belum sempat kita lakukan," tulis Zayn dalam unggahannya, Jumat (18/10/2024).

Dengan penuh kesedihan, Zayn berjanji akan selalu menyimpan kenangan indahnya bersama Liam di hati. "Aku akan selamanya menghargai setiap kenangan yang kita buat bersama. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat ini, selain sangat terpukul," lanjutnya.

Zayn Malik Terpukul Karena Kepergian Liam Payne: Aku Kehilangan Seorang Saudara
Zayn Malik Terpukul Karena Kepergian Liam Payne: Aku Kehilangan Seorang Saudara

Zayn juga menuliskan pesan penuh haru, menyatakan betapa dalam rasa sayangnya kepada Liam. Bagi Zayn, Liam bukan hanya sahabat, melainkan saudara yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Kalau saja ia bisa, Zayn ingin memeluk Liam untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal.

"Aku kehilangan seorang saudara ketika kau pergi. Aku tak bisa mengungkapkan betapa besar keinginanku untuk memelukmu dan mengucapkan selamat tinggal dengan baik, serta mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu dan menghormatimu," ungkapnya.

Zayn mengenang kembali kebaikan hati Liam yang selalu mendukungnya, terutama di masa-masa sulit. Ketika Zayn masih berusia 17 tahun dan merasa rindu kampung halaman, Liam selalu hadir dengan senyuman dan kata-kata yang menenangkan, membuatnya merasa dicintai dan dihargai.

"Aku tak pernah mengucapkan terima kasih karena selalu mendukungku di saat-saat tersulit. Ketika aku rindu rumah, kau selalu ada dengan senyuman yang meyakinkan, mengingatkanku bahwa aku punya teman, dan aku dicintai," kenang Zayn.

Meskipun lebih muda, Liam dikenal Zayn sebagai sosok yang bijaksana dan berani menyampaikan kebenaran, bahkan jika hal itu menimbulkan perselisihan. Zayn mengaku diam-diam mengagumi sifat keras kepala Liam yang membuatnya tak segan menegur orang lain ketika salah.

"Meski lebih muda, kau selalu lebih bijaksana dariku. Kau keras kepala, dan tak takut memberi tahu orang ketika mereka salah. Meskipun kita sering berselisih karena itu, aku selalu diam-diam menghormatimu."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/33/3088168/liam_payne-EIvH_large.jpg
Pemakaman Liam Payne Dipenuhi Karangan Bunga Pin Bowling, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3078004/liam_payne-eSl9_large.jpg
7 Kontroversi Liam Payne Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077437/liam_payne-ltT4_large.jpg
Terungkap, Liam Payne Konsumsi Kokain Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077049/liam_payne-tT56_large.jpg
Liam Payne Meninggal, Kate Cassidy Minta Waktu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/33/3075910/louis_tomlinson-uPjZ_large.jpg
Janji Louis Tomlinson untuk Liam Payne, Selalu Ada untuk Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/33/3075797/liam_payne-oBIJ_large.jpg
6 Mantan Pacar Liam Payne, Nomor 3 Sampai Punya Anak Bareng
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement