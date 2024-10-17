Syahdu, Liam Payne Sempat Bertemu Fans di Argentina Sebelum Meninggal Dunia

Syahdu, Liam Payne Nyanyi di Depan Fans Sebelum Meninggal Dunia (Foto: IG Liam Payne)

BUENOS AIRES - Liam James Payne, mantan anggota grup vokal One Direction, dikabarkan meninggal dunia pada usia 31 tahun setelah mengalami kecelakaan fatal.

Penyanyi dan penulis lagu ini jatuh dari lantai tiga sebuah hotel di kawasan Palermo, Buenos Aires, Argentina, yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak kepolisian setempat.

Namun, sebelum insiden tragis tersebut, beberapa fans sempat bertemu dengan Liam dalam momen yang penuh kehangatan. Momen ini diungkap melalui unggahan akun X @yankisner, yang telah menarik perhatian banyak orang dan ditonton hingga 1 juta kali.

Liam Payne

Dalam video tersebut, terlihat salah satu penggemar perempuan meminta Liam untuk menulis sesuatu di selembar kertas. Liam menuliskan "Midnight Memories," salah satu judul album dari One Direction.

Tak hanya itu, penggemar tersebut juga meminta Liam menyanyikan lagu dalam bahasa Spanyol, dan dengan senyum riang, Liam pun memenuhi permintaan itu, menyanyikan sepenggal lirik yang membuat para fans gembira.

Unggahan video itu disertai keterangan, "Fakta bahwa ini direkam tadi malam dan Liam Payne menyanyikan lagu berbahasa Spanyol untuk penggemarnya, sangat menyedihkan. Anda dapat melihat senyum di wajahnya, namun matanya terlihat kosong. Beristirahatlah dengan tenang, bidadari," tulis @yankisner, Kamis (17/10/2024).

Di video tersebut, Liam juga berfoto bersama penggemar perempuan, tersenyum ke arah kamera dengan pose merangkul penggemarnya yang terlihat memeluknya erat.