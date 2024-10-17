Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahdu, Liam Payne Sempat Bertemu Fans di Argentina Sebelum Meninggal Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |09:40 WIB
Syahdu, Liam Payne Sempat Bertemu Fans di Argentina Sebelum Meninggal Dunia
Syahdu, Liam Payne Nyanyi di Depan Fans Sebelum Meninggal Dunia (Foto: IG Liam Payne)
A
A
A

BUENOS AIRES - Liam James Payne, mantan anggota grup vokal One Direction, dikabarkan meninggal dunia pada usia 31 tahun setelah mengalami kecelakaan fatal. 

Penyanyi dan penulis lagu ini jatuh dari lantai tiga sebuah hotel di kawasan Palermo, Buenos Aires, Argentina, yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak kepolisian setempat.

Namun, sebelum insiden tragis tersebut, beberapa fans sempat bertemu dengan Liam dalam momen yang penuh kehangatan. Momen ini diungkap melalui unggahan akun X @yankisner, yang telah menarik perhatian banyak orang dan ditonton hingga 1 juta kali.

Liam Payne
Liam Payne

Dalam video tersebut, terlihat salah satu penggemar perempuan meminta Liam untuk menulis sesuatu di selembar kertas. Liam menuliskan "Midnight Memories," salah satu judul album dari One Direction. 

Tak hanya itu, penggemar tersebut juga meminta Liam menyanyikan lagu dalam bahasa Spanyol, dan dengan senyum riang, Liam pun memenuhi permintaan itu, menyanyikan sepenggal lirik yang membuat para fans gembira.

Unggahan video itu disertai keterangan, "Fakta bahwa ini direkam tadi malam dan Liam Payne menyanyikan lagu berbahasa Spanyol untuk penggemarnya, sangat menyedihkan. Anda dapat melihat senyum di wajahnya, namun matanya terlihat kosong. Beristirahatlah dengan tenang, bidadari," tulis @yankisner, Kamis (17/10/2024).

Di video tersebut, Liam juga berfoto bersama penggemar perempuan, tersenyum ke arah kamera dengan pose merangkul penggemarnya yang terlihat memeluknya erat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/33/3088168/liam_payne-EIvH_large.jpg
Pemakaman Liam Payne Dipenuhi Karangan Bunga Pin Bowling, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3078004/liam_payne-eSl9_large.jpg
7 Kontroversi Liam Payne Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077437/liam_payne-ltT4_large.jpg
Terungkap, Liam Payne Konsumsi Kokain Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077049/liam_payne-tT56_large.jpg
Liam Payne Meninggal, Kate Cassidy Minta Waktu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/33/3075913/zayn_malik-xZhP_large.jpg
Zayn Malik Terpukul karena Kepergian Liam Payne: Aku Kehilangan Seorang Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/33/3075910/louis_tomlinson-uPjZ_large.jpg
Janji Louis Tomlinson untuk Liam Payne, Selalu Ada untuk Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement