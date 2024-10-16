Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Gus Miftah, Calon Wamen di Kabinet Prabowo Subianto

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |05:43 WIB
Biodata dan Agama Gus Miftah, Calon Wamen di Kabinet Prabowo Subianto
Biodata dan Agama Gus Miftah, Calon Wamen di Kabinet Prabowo Subianto (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gus Miftah mendatangi kediaman Prabowo Subianto, pada Selasa (15/10/2024). Pemanggilan Gus Miftah tersebut diduga berkaitan dengan tawaran yang didapatnya untuk menjadi calon menteri kabinet.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memang diketahui mengundang beberapa tokoh penting yang diduga akan mengisi kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta.

Tokoh agama Gus Miftah terlihat mendatangi kediaman Prabowo Subianto pada Selasa sore dengan mengenakan kemeja batik panjang dan kacamata hitam. Ia terlihat berjalan bersama dengan sejumlah tokoh lainnya yang juga memakai pakaian senada dengannya ketika memasuki kediaman tersebut.

Biodata dan Agama Gus Miftah, Calon Wamen Prabowo Subianto
Biodata dan Agama Gus Miftah, Calon Wamen Prabowo Subianto

Biodata dan Agama Gus Miftah

Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab dipanggil Gus Miftah merupakan seorang ulama yang terkenal dengan gayanya yang eksentrik. Ia kerap kali terlihat mengenakan surjan atau kemeja adat jawa, blangkon, dan kacamata hitam. Hal tersebut membuatnya tidak sulit untuk dikenali.

Gus Miftah lahir di Jabung, Lampung Timur pada 5 Agustus 1981. Ia merupakan keturunan ke-9 Kyai Muhammad Ageng Besari yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tegalsari di Ponorogo, Jawa Timur. Walaupun lahir di Lampung, ia besar dan tinggal di Jawa, tepatnya di Yogyakarta.

Gus Miftah memiliki cara tersendiri sebagai seorang pendakwah. Ia akan mendatangi tempat-tempat yang dianggap kotor dan penuh maksiat, seperti diskotik atau kelab malam. Hal tersebut sempat membuatnya ditentang beberapa pihak, ia mengaku tidak ambil pusing dan percaya setiap manusia punya kesempatan untuk berubah.

Selain berdakwah, ia juga mendirikan Pondok Pesantren Ora Aji di Tundan, Sleman, Yogyakarta pada tahun 2011. Ia sering mengadakan pengajian umum di pesantrennya. Banyak artis dan tokoh terkenal juga terlihat mengikuti pengajian tersebut.

Pada Pemilu 2024 kemarin, Gus Miftah terlihat terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Hal tersebut dapat dilihat ketika dirinya mengumpulkan 1.000 kyai kampung dalam pertemuannya dengan Gibran di Balaikota Solo pada November 2023.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
