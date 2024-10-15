Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menghadap Prabowo di Kertanegara, Ini Posisinya di Kabinet

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |17:16 WIB


A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Gus Miftah tampak hadir di kediaman presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 15 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB. Keduanya terlihat datang bersamaan mengenakan kemeja batik.

Raffi dan Gus Miftah tampak menyapa awak media yang berkumpul di halaman rumah Prabowo di kawasan Kertanegara dan langsung masuk tanpa memberi keterangan apapun. 

Setelah berbincang dengan Prabowo selama kurang lebih 40 menit, keduanya tampak keluar bersama dan menyapa awak media. Gus Miftah menegaskan, dirinya tidak ditawari jabatan wakil menteri.

“Yang jelas, Bapak perintahkan saya untuk fokus di bidang moderasi dan toleransi. Apakah nanti formatnya badan tertentu, saya juga belum tahu,” katanya.

Sementara Raffi Ahmad mengaku, dipanggil Prabowo untuk membantu pemerintah di bidang yang dikuasainya, terutama generasi muda, badan kreatif, dan pekerja seni. “Terkait posisi resminya, nanti biar beliau yang mengumumkan ya,” ujarnya.




Halaman:
1 2
