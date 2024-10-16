Skuad Garuda Kalah dari China, Fans: Indonesia Tetap Optimis!

Skuad Garuda Kalah dari China, Fans: Indonesia Tetap Optimis! (Foto: Okezone/Syifa Fauziah)

JAKARTA - Penggemar sepakbola Tanah Air tetap optimistis meski Maarten Paes cs harus menyerah dari Timnas China di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football, China, pada 15 Oktober 2024.

RCTI+ menggelar acara nobar pertandingan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada tim asuhan Shin Tae Yong tersebut. Event itu digelar di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (15/10/2024).

Paruh pertama pertandingan, Timnas China sukses melesakkan dua gol ke gawang Maarten Paes lewat Behram Abduweli dan Zhang Yuning. Timnas Indonesia kemudian mempertipis kekalahan di babak kedua berkat gol Thom Haye.

“Pertandingannya seru. Walau Indonesia main tandang, permainannya cukup menggigit,” kata Iklal, penggemar sepakbola yang hadir dalam ajang Nobar RCTI+ di La Piazza, pada 15 Oktober 2024.

Meski mengapresiasi perjuangan Asnawi Mangkualam cs, namun Iklal menilai, fokus Skuad Garuda dalam menyerang pertahanan China justru menjadi alasan kekalahan Indonesia.