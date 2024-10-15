Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chiki Meradang, Ikang Fawzi Dituding Manfaatkan Momen Kematian Marissa Haque

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:30 WIB
Chiki Meradang, Ikang Fawzi Dituding Manfaatkan Momen Kematian Marissa Haque
Chiki Meradang, Ikang Fawzi Dituding Manfaatkan Momen Kematian Marissa Haque. (Foto: Instagram/@chikifawzi)
A
A
A

JAKARTA - Chiki Fawzi tak tinggal diam ketika ada warganet yang menuding ayahnya, Ikang Fawzi memanfaatkan momen kematian sang istri untuk manggung dan menerima wawancara di acara TV.

Rocker 64 tahun itu sempat mencuri perhatian publik ketika tampil di panggung Lintas Melawai Vol 2 di Taman Kota Peruri, Melawai, Jakarta Selatan, pada 11 Oktober silam. Dalam kesempatan itu, Ikang meminta doa dari penonton untuk almarhumah istrinya. 

Namun penampilan sang rocker di ajang tersebut menuai komentar pedas beberapa warganet. “Memanfaatkan momen istri meninggal buat mencari uang ckckck. Kan belum 100 hari juga ya,” kata akun YouTube @aries.munandar.****.

Komentar lain datang dari akun @ar.syad**** yang menuliskan, “Benar kataku kan. Banyak job bentar lagi. Meski banyak duitm orang mah kurang melulu. Padahal ibaratnya, tanah almarhum belum kering ye.”

Chiki Fawzi yang tak terima ayahnya dihujat pun buka suara. Dia mengungkapkan, penampilan sang ayah di panggung musik itu sudah dijadwalkan dari jauh hari. Atas nama profesionalitas, Ikang pun menjalankan tugasnya untuk tampil dalam acara itu.

“Dia tidak tahu bapak gue tiap hari terpukulnya gimana. Dia enggak tahu ini effortnya luar biasa ,” katanya menambahkan. 

Chiki Fawzi
Chiki Meradang, Ikang Fawzi Dituding Manfaatkan Momen Kematian Marissa Haque. (Foto: Instagram/@chikifawzi

Chiki Fawzi dengan tegas meminta warganet untuk tidak berasumsi liar terhadap ayahnya. “Enggak bisa! Gue tinggal punya bokap gue. Yang nyenggol-nyenggol bokap akan gue hadapi,” ujarnya. 

Terkait tudingan warganet yang menyebut Ikang Fawzi ‘safari’ talkshow setelah kepergian ibunya, Chiki pun memberikan klarifikasi. Dia menegaskan, ayahnya baru mau diwawancarai 12 hari setelah kepergian sang ibu.

 

