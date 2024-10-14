Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikang Fawzi Ungkap Alasan Sulit Melepas Kepergian Marissa Haque

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |14:04 WIB
Ikang Fawzi Ungkap Alasan Sulit Melepas Kepergian Marissa Haque
Ikang Fawzi Ungkap Alasan Sulit Melepas Kepergian Marissa Haque (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAIkang Fawzi mengungkapkan alasan mengapa ia merasa sangat berat melepas kepergian istrinya, Marissa Haque, yang meninggal dunia pada 2 Oktober 2024. Kepergian Marissa mengejutkan keluarga karena terjadi begitu tiba-tiba.

Sebagai suami, Ikang sangat terpukul oleh kehilangan tersebut. Kehilangan sosok yang sangat dicintainya membuat semangat hidupnya sempat goyah, dan ia merasa sulit menjalani aktivitas sehari-hari.

"Saya sempat tidak ingin melakukan apa-apa. Namun, saya tetap tampil bernyanyi karena saya punya komitmen, dan saya harus profesional. Marissa selalu senang melihat saya bernyanyi, dan itu menjadi salah satu alasan saya tetap berkomitmen untuk melanjutkan karier bernyanyi, berkat bantuan Allah juga," ungkap Ikang Fawzi saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Ikang Fawzi Ungkap Alasan Sulit Melepas Kepergian Marissa Haque
Ikang Fawzi Ungkap Alasan Sulit Melepas Kepergian Marissa Haque

Ikang merasa kehilangan istrinya begitu mendalam, terutama karena kebaikan dan kepedulian yang selalu Marissa tunjukkan, baik kepada keluarga maupun orang lain.

"Bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya, Marissa adalah sosok yang luar biasa. Kepeduliannya tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk banyak orang, termasuk pelaku UMKM, aktivis sosial, dan murid-muridnya. Kebaikan dan amalnya begitu banyak, Insya Allah menjadi bekal untuknya di akhirat," tambahnya.

 

1 2
