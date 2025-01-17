Ikang Fawzi Bantu Cari Jodoh untuk Anaknya Usai Ditekan soal Pernikahan

JAKARTA - Kedua putri Ikang Fawzi dan Marissa Haque, Bella dan Chiki, sering kali mendapat pertanyaan seputar kapan mereka akan menikah. Ironisnya, pertanyaan ini muncul bahkan ketika mereka sedang dalam masa berduka setelah kepergian Marissa Haque.

Meski begitu, Ikang Fawzi tidak ingin terlalu memusingkan soal pertanyaan yang terus datang mengenai pernikahan putrinya. Sebagai seorang ayah, Ikang mengungkapkan bahwa dirinya siap membantu mencarikan pria yang tepat untuk putrinya, meskipun ia tidak bermaksud untuk menjodohkan mereka.

Ikang mengatakan bahwa ia ingin aktif membantu mengenalkan putrinya kepada pria yang baik, tentunya dengan persetujuan dari putrinya sendiri.

"Saya rasa sekarang saya juga harus aktif mencari. Kalau ada orang baik, dan Chiki juga suka, kenapa tidak? Kita kan harus proaktif," kata Ikang Fawzi dalam acara Pagi Pagi Ambyar, Jumat (17/1/2025).